Проблемы киевлян за шесть лет так и не приблизились к решению

Об этом пишет политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко на своей странице в Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев.

Большинство киевлян только от одной мысли об общественном транспорте бросает в пот. Еще бы, утром ехать на одной ноге в маршрутке или же метро на работу, как та килька в банке. Отсюда и испорченное настроение, а за ним и неудачный день. Более всего страдают киевляне, которые живут возле станций "Лесная", "Дарница", "Харьковская", "Академгородок", "Почайна". Но вишенка на торте - это попытка втиснуться в городскую электричку в часов так 7-8 утра на станциях "Троещина-1" и "Троещина-2". Однако Кличку что до того? Не ему же утром испытывать свои нервы. Он по столице передвигается на роскошных внедорожниках.

О ситуации с общественным транспортом во время карантина не стоит и упоминать. Количество пассажиров в транспорте урезали для безопасности граждан - хорошо. Но пустили ли больше трамваев, троллейбусов, автобусов по маршруту? Нет! И это при том, что сначала Кличко вообще обещал, что из-за закрытия метро другой общественный транспорт изменит свои маршруты и будет максимально охватывать все станции в Киеве. Но это были лишь слова! Врачи, фармацевты, работники супермаркетов должны были выстаивать километровые очереди, чтобы добраться до работы.

Понимает ли это Кличко и собирается ли что-то делать с неупорядоченностью движения общественного транспорта, отсутствием перехватывающих паркингов, парковок, недостаточным количеством маршрутов из районов? Конечно, нет. Думаете, если за 6 лет не сделал, то за следующие 5 исправится? Отнюдь.

Что ж, если Кличко не хватило времени, чтобы решить эти проблемы, точнее желания не было, то давайте разберемся с чего нужно было начать. Прежде всего, по созданию современных городских логистических схем для коммунального транспорта. Сначала планы, потом схема движения, и только уже потом - непосредственно закупки транспорта. Причем, желательно предварительно продумать, на каких ремонтных и обслуживающих базах вся эта техника будет поддерживаться в работоспособном состоянии. Это целая система, которая начинается не с того, что "давайте купим новые трамваи, новые автобусы и новые троллейбусы".

Но Кличко не думает о том, как сделать лучше для киевлян. Он думает лишь о том, как бы лучше было собственным карманам и карманам его команды. Вот вам пример: недавно приближенный к нему Андрей Странников протолкнул в Киевсовете решение о закупке автобусов на 10 млн евро с невероятной рентабельностью, а точнее - переплатой. Деньги из бюджета выделили, а дальше что, план действий уже есть?