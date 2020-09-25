Що жде тебе, народе?

Куди тобі брести?

Л.Костенко

Власть В.Зеленского настоящую жизнь обещают впереди .

Мы входим в зону всеобщей бедности украинского народа, неграмотности детей, безработица для молодежи, низкое качество медицины, скудные пенсии, высокие тарифы, народу живется еще бездомней, еще страшнее, как сказал поэт: « Все льнет туда, где униженье, где грязь и мрак и нищете».

Поднимают голову и те, кому плевать на независимость страны. Старое веретено все еще прядет свои невидимые сети . У них есть еще стрелы в колчане и даже очень опасные.

Грустно смотреть назад, если веришь, что люди хотят построить храм , вдруг обнаруживается, что вместо этого построили тюрьму.

А разве у Украины нет своей истории ? Наука, космос, компьютеры, корабли, самолеты, медицинские технологии и все это в прошлом.

Разве не было своих героев «грозных дел» , своих богатырей, поэтических преданий и традиций? Это власти неведомо.

Что ждет украинский народ?

Куда мы идем?

Куда нас ведут немые, глухие и слепые поводыри?

Правильно! Вы все понимаете.

Почему офис президента взял на себя руководящую роль, не объяснив толком, что это значит и не обременяя себя никакой реальной ответственностью за ее исполнение, а Верховный Совет согласился не только подчиняться, но кое за что и отвечать? Очевидно, по той простой причине, что правила игры чем-то ее устраивают.

Хуже всего не то, что некоторые люди терпеливо страдают, а то, что огромное большинство страдают, не сознавая этого .

Как сказал поэт: «У Бога счастья не прошу и молча зло переношу ».

Ни одной серьезной проблемы офис президента разрешить не может . И, пока они у власти, источник лжи, фальши сохраняются . Происходит политический цинизм. « Пир антиморали» .

Народ живет в мире страха, лжи, зла, наживы, коррупции, политических игр . И даже воздух пахнет смертью.

Кто же управляет страной ?

Правильно! Вы догадываетесь. У президента от его обещаний и предвыборной программы осталась только «фразеология », только теоретическое обличье . Когда я спросил известного политика над чем он сейчас работает, он ответил: « Пишу гимн изгнания этой молодой власти, творящей горькую, как полынь судьбу для украинского народа ».

Що крім страждання?

Крім страждання що?

Л.Костенко

Украинский Журналист Павел Ильюша