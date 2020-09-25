Що жде тебе, народе?
Куди тобі брести?
Л.Костенко
Власть В.Зеленского настоящую жизнь обещают впереди.
Мы входим в зону всеобщей бедности украинского народа, неграмотности детей, безработица для молодежи, низкое качество медицины, скудные пенсии, высокие тарифы, народу живется еще бездомней, еще страшнее, как сказал поэт: «Все льнет туда, где униженье, где грязь и мрак и нищете».
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Поднимают голову и те, кому плевать на независимость страны. Старое веретено все еще прядет свои невидимые сети. У них есть еще стрелы в колчане и даже очень опасные.
Грустно смотреть назад, если веришь, что люди хотят построить храм, вдруг обнаруживается, что вместо этого построили тюрьму.
А разве у Украины нет своей истории? Наука, космос, компьютеры, корабли, самолеты, медицинские технологии и все это в прошлом.
Разве не было своих героев «грозных дел», своих богатырей, поэтических преданий и традиций? Это власти неведомо.
Что ждет украинский народ?
Куда мы идем?
Куда нас ведут немые, глухие и слепые поводыри?
Правильно! Вы все понимаете.
Почему офис президента взял на себя руководящую роль, не объяснив толком, что это значит и не обременяя себя никакой реальной ответственностью за ее исполнение, а Верховный Совет согласился не только подчиняться, но кое за что и отвечать? Очевидно, по той простой причине, что правила игры чем-то ее устраивают.
Хуже всего не то, что некоторые люди терпеливо страдают, а то, что огромное большинство страдают, не сознавая этого.
Как сказал поэт: «У Бога счастья не прошу и молча зло переношу».
Ни одной серьезной проблемы офис президента разрешить не может. И, пока они у власти, источник лжи, фальши сохраняются. Происходит политический цинизм. «Пир антиморали».
Народ живет в мире страха, лжи, зла, наживы, коррупции, политических игр. И даже воздух пахнет смертью.
Кто же управляет страной?
Правильно! Вы догадываетесь. У президента от его обещаний и предвыборной программы осталась только «фразеология», только теоретическое обличье. Когда я спросил известного политика над чем он сейчас работает, он ответил: «Пишу гимн изгнания этой молодой власти, творящей горькую, как полынь судьбу для украинского народа».
Що крім страждання?
Крім страждання що?
Л.Костенко
Украинский Журналист Павел Ильюша