Новый обзор по мотивам громкого ухода Андерса Аслунда из Набсовета Укразалізниці.



Реорганизация штатной структуры ФГИУ является классическим примером целенаправленной подрывной деятельности внешних управленцев страны по деконструкции отечественного госаппарата в целом.

Начатая с 1 сентября Сенниченко вторая за время его каденции в статусе председателя Фонда госимущества реорганизация штатной структуры ведомства является классическим примером целенаправленной подрывной деятельности внешних управленцев страны по деконструкции отечественного госаппарата в целом.

Развязанная западными «партнёрами» и отечественными олигархами в СМИ очередная компания по дискредитации якобы слишком коррумпированного украинского чиновничества преследует цель отвлечь население страны от того широкомасштабного грабежа, которое даже в условиях коронокризиса совместно осуществляют подлинные хозяева нашей страны - внешние и внутренние управленцы - из госбюджетных средств посредством завышения энергетических и коммунальных тарифов, дотированием «зелёной энергетики», предоставлением льгот крупным сельхозпроизводителям, трейдерскими поставками российских газо-и нефтепродуктов через иностранные компании-прокладки, воровством на дорожном строительстве, путём искусственного банкротства украинских банков, схемы ОВГЗ и т.д.

Тактической целью повторной реорганизации штатной структуры Фонда госимущества, начатой Сенниченко с 1 сентября 2020 года, является стремление «вышколить» персонал ведомства накануне начала распродажи остатков стратегических госпредприятий путём чистки неблагонадёжных сотрудников ФГИУ, замены их на проверенных и послушных «своих». Никакого функционального значения с точки зрения повышения эффективности работы Фонда этот процесс не имеет.

Стратегической целью повторной реорганизации штатной структуры Фонда госимущества является уничтожение ведомства как институции с целью «похоронить» все договора купли-продажи и сопутствующую документацию о приватизации гособъектов за 29 лет Независимости Украины.

Все якобы «новаторские» законодательные инициативы Сенниченко и Ко направлены на снятие с себя ответственности за принимаемые приватизационные и управленческие решения, ошибка или коррупционный замысел которых будет измеряться сотнями миллионов, а может и миллиардов гривен для государства.

Проанализированная в статье практика функциональной и штатно-структурной реорганизаций Фонда госимущества не является уникальной. Хотя, безусловно, в других Министерствах и ведомствах она имеет свою специфику, механизм её одинаков. Отсутствие цивилизованного законодательного разграничения функций политического и функционального уровня госчиновничества, назначение в руководство их кадровых органов наиболее циничных и морально беспринципных чиновников, засветившихся «на поверхности» в результате негативного служебного отбора и готовых строить свою карьеру «по трупам» своих товарищей, превращение профкомов путём назначения в них своих приближённых и послушных лиц в довесок/придаток администраций является общей для всех центральных и местных институций власти.

В каждом Министерстве и ведомстве используемая схема «очищения» от не устраивающих новое руководство подчинённых имеет свои конкретные фамилии аморальных чиновников, строящих свою карьеру на «трупах» коллег. И ИХ НУЖНО ПРЕДАВАТЬ ГЛАСНОСТИ ДЛЯ ВЫНЕСЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОСУЖДЕНИЯ И ПОРИЦАНИЯ.

Если до победы Зеленского на президентских, и его команды на парламентских выборах в 2019 году реорганизации Министерств, ведомств и других центральных органов власти после победы тех или иных политических сил на выборах, приводили к замене должностных лиц высшего и среднего управленческого уровня, что было важнейшим условием освоения ими госбюджетных потоков, то ТЕПЕРЬ ЭТО НЕИЗБЕЖНО ВЕДЁТ К ОКОНЧАТЕЛЬНОМУ РАЗРУШЕНИЮ ГОСАППАРАТА, как бюрократической основы существования украинской державы. Причём данный процесс носит не случайный, а целенаправленный сознательный характер, обусловленный запросом международных финансовых институций и транснациональных корпораций.