Нещодавно, під час візиту на Луганщину, президент України Володимир Зеленський порівняв Станицю Луганську зі Швейцарією. “Ми розвели війська в Станиці Луганській. І ви навіть бачите, що ми зробили такий тимчасовий пішохідний міст… в Станиці Луганській і там КПВВ, і там світло, там Швейцарія”, – заявив він.

Швейцарія, кажете?

Добре, я продемонструю Вам фото української Швейцарії. Не рекомендується до перегляду дітям, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Макарове Станично-Луганського району Луганської області. До війни Макарове було місцем компактного проживання донських козаків, носіїв ідей “великой и неделимой”, духовним центром сепаратизму на теренах Луганщини. Купивши занедбаний піонерський табір, який не експлуатувався протягом десяти останніх років, я вирішив створити на його базі Український центр, який би виховував дітей на кращих традиціях української культури та історії. На території табору планувалося відкрити храм Великомученика і цілителя Пантелеймона.

Дитячий оздоровчий табір “Дружба” був розташований у курортній заповідній зоні на відстані 15 кілометрів від Луганська. Загальна територія табору 5 га. На території табора було розташовано шість спальних корпусів. Корпус розрахований на 40 осіб. Загальна кількість відпочиваючих за один сезон – до 300 осіб . Корпуси капітально відремонтовані. Капітальний ремонт проводився у 2007-20008 роках.

15 травня 2008 року на сесії Луганської обласної ради представниками депутатського корпусу облради (переважно – представниками “Партії Регіонів”) було прийнято рішення звернутися до СБУ та прокуратури з вимогою перевірки табору “Дружба”.

Тоді в місцевій пресі була розгорнута інформаційна компанія з шельмування мене особисто і діяльності табору “Дружба”. Так, у статтях “Тень Шухевича над станицей” та “Лагерь украинского национализма” відверто нагніталася антиукраїнська істерія, а табір “Дружба” і його власник подавалися у максимально негативному забарвленні.

Не стали несподіванкою як погрози та вимога невідомих бандитів припинити політичну діяльність, так і відсутність відповідної реакції з боку правоохоронних органів на мої звернення дати оцінку цим діям.

Незважаючи на утиски з боку криміналітету, спеціальних служб і влади табір вдалося зберігти.

Руйнація табору і його знищення починається у 2015 році. За дивним збігом обставин, ці процеси співпадають по часу із появою моїх матеріалів, в яких піднімаються питання корупційних оборудок керівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації і керівництва УСБУ в Луганській області.

Нагадаю, З 2014 року заступником голови Луганської ОВЦА з питань громадського порядку та безпеки був Юрій Клименко. 15 липня 2015 року президент України Петро Порошенко призначив Клименка тимчасово виконуючим обов’язки голови Луганської обласної державної адміністрації. З 1996 р. по 2015 р. Клименко працював у органах Служби безпеки України, зокрема обіймав посаду голови управління СБУ в Луганській області.

З березня 2015 по квітень 2018 року начальником Управління СБУ в Луганській області – Козловський О. З вересня 2018-го очолює Департамент оперативної підтримки Національної поліції при Міністерстві внутрішніх справ України.

У квітні 2018 року після мого виступу на телеканалі ZIK у програмі із Остапом Дроздовим було ухвалене кадрове рішення: президент Петро Порошенко звільнив із посади начальника Управління СБУ Луганської області Олега Козловського.

Ймовірно, причиною цього стала контрабанда з тимчасово окупованими територіями. Указ президента №106 / 2018 датований 23 квітня. Після моїх звернень в СБУ і ГПУ з Луганської обласної військово-цивільної адміністрації звільняється п’ятирічний заступник всіх керівників Клименко.

Примітно, що розташовані поруч з дитячим оздоровчим табором “Дружба”, табір “Берізка” і пансіонат “Сосновий” не постраждали від дій мародерів, що свідчить про вибірковий і спланований характер знищення матеріальної бази табору “Дружба”.

Варто зазначити, що я неодноразово звертався до керівництва МВС з приводу надання правової оцінки діям мародерів. На жаль, жодної реакції не було.

Це дає мені підстави вважати, що знищення матеріально-технічної бази дитячого оздоровчого табору “Дружба”, який належить мені на правах приватної власності, є тиском на мене з боку співробітників правоохоронних органів і місцевої влади, які стали фігурантами моїх викривальних публікацій.

Звертаюся до президента України Зеленського та міністра МВС Авакова з вимогою взяти під свій особистий контроль питання розслідування фактів знищення матеріально-технічної бази дитячого оздоровчого табору “Дружба” та компенсації за рахунок держави заподіяної шкоди.

Дмитро Снєгирьов