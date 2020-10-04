Місцева влада Луганської області і рятувальники ДСНС непрофесійно реагують на пожежі, що дозволяє вогню розповсюджуватися. Таким діям повинна бути дана відповідна правова оцінка.

Так, наприклад, 1 жовтня пресслужба Станично-Луганської районної державної адміністрації повідомила, що масштабні пожежі в Луганській області дісталися до Станиці Луганської. Горять майже всі будинки на вулиці Донецькій, лунають вибухи. «На 15:00 дуже складна ситуація в Станиці Луганській, горять майже всі будинки на вулиці Донецька. Гасіння пожеж ускладнюється тим, що протягом 2014-2016 років ця вулиця дуже щільно обстрілювалася бойовиками, в результаті чого там залишилося багато вибухонебезпечних предметів, які зараз детонують через високу температуру, чим загрожують життю рятувальників і людей, які знаходяться поруч», - йшлося в повідомленні.

Таким чином, за їх логікою , вибухонебезпечні предмети перебували у населеному пункті впродовж останніх чотирьох років. Примітно, що вулиця Донецька практично впритул підходить до Контрольного пункту в’їзду-виїзду (КПВВ) «Станиця Луганська», який також пошкодив вогонь. Варто зазначити, що головною вимогою відкриття КПВВ є розмінування та звільнена від усіх вибухонезпечних предметів території в зоні КПВВ.

З огляду на цей факт, або інформація про розмінування території в зоні КПВВ не відповідає дійсності, або райдержадміністрація, силові структури і ДСНС, будучи поінформованими, що територія не звільнена від вибухонебезпечних предметів, наражали на смертельну небезпеку і місцевих мешканців, і громадян України з ОРЛО, які перетинали лінію розмежування. Тобто, або це халатність, або недолуга спроба прикрити власну безпорадність у справі гасіння пожеж, які палали у Станично-Луганському районі. Не виключена і третя версія – влада, під прикриттям цих вибухонебезпечних предметів, які заважають гасити пожежу, умисно дозволяє вогню розповсюджуватися далі. Адже станом на ранок 2 жовтня площа пожеж зросла до 13 тисяч гектарів лісу. Тобто, площа пожеж прямо пропорційно збільшувалася. Складається враження, що вогню умисно дозволяли розповсюджуватися і захоплювати нові площі.

Ще більш недолугою вважаю версію про те, що підпали відбулися начебто внаслідок обстрілів бойовиків. Нагадаю, що президент Володимир Зеленський заявив, що не поєднував би з обстрілами питання масштабних пожеж в Луганській області. Про це він сказав під час робочої поїздки в Рівненську область. «Я б з обстрілами не поєднував питання пожеж. Перше», — сказав президент.

Місцева влада Луганщини намагається звинуватити у масштабних пожежах учасників НЗФ, які стріляють трасуючими кулями. Натомість, у період активних бойових дій на території Луганщини у 2014-2016 роках, терористи використовували не лише трасуючі кулі, а навіть установки БМ-21 «Град». Однак у той період таких пожеж взагалі не було, а сили ДСНС локалізовували осередки займання. Тому виникає запитання: чому за весь період активних бойових дій, не було жодних масштабних пожеж, а за останні три місяці – липень, серпень і вересень, – на території області вигоріло близько 20 тисяч гектарів лісу?

Примітно,що станом на 16.09 30 вересня голова Луганської ОДА Сергій Гайдай заявив про контроль над ситуацією в області. «На жаль, на Луганщині знову виникли пожежі, в тому числі поблизу лінії розмежування. До гасіння залучені підрозділи ДСНС, близько 120 осіб. Ситуація контрольована, але ускладнюється верховим характером пожежі. У разі необхідності жителям буде надана допомога. Вжиті превентивні заходи на випадок термінової евакуації людей», - зазначив голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

За інформацією прес-служби Луганської обласної ВЦА, до гасіння пожеж було залучено від ДСНС 22 одиниці техніки і 107 людей особливого складу, лісомисливського господарства – 12 одиниць техніки і 46 людей, ЗСУ – 4 одиниці техніки і 30 людей особливого складу. Але такої кількості людей і техніки було замало. І це при тому, що на той момент було відомо про 85 осередків займання. Найбільш масштабні пожежі були зафіксовані в районі сіл Кряківка Новоайдарського району( верхова лісова пожежа площею понад 4 га); Трьохізбенка Новоайдарського району( верхова лісова пожежа площею понад 50 га); Муратово, Капітанове, Гречишкино Новоайдарського району; Половинкине Старобільського району(займання в трьох осередках хвойної підстилки, загальна площа - 8 га); Малинове, Піщане, Артема Станично-Луганського району( близько 10 га лісу).

Для порівняння, 27 вересня в лісі поблизу села Ніжньотепле спалахнула пожежа. Її вдалося ліквідувати близько 18:10 28 вересня. Вогнем було пройдено близько 20 гектар. За інформацією ДСНС, до гасіння пожежі площею близько 20 га залучалися 101 чоловік і 38 одиниць техніки, з них від ГСЧС 33 людини особового складу і 10 одиниць техніки.

Тобто, 27-28 вересня до гасіння пожежі площею близько 20 га залучаєтьсяся 101 чоловік і 38 одиниць техніки. Тоді як 30 вересня до гасіння 85 осередків займання площею більше 80 гектарів, було задіяно лише до 200 осіб і до 40 одиниць техніки.

Додам, що лише після того, як пожежа перекинулася і почала загрожувати об’єктам критичної інфраструктури у місті Сєвєродонецьк, сили ДСНС та ЗСУ почали застосовувати додатковий кадровий резерв і техніку. Так, станом на 2 жовтня, коли орієнтовна площа пожеж на Луганщині вже складала приблизно 13 тис. гектар, до ліквідації вогню було залучено понад 2.5 тис людей та 264 одиниці техніки.

Станом на зараз від вогню постраждали майже 19 тисяч га лісових насаджень, низка населених пунктів. Є ще декілька осередків, де пожежі гасять.

Крім того, влада фактично кинула напризволяще селище Сиротине – було вимкнено світло, евакуацію мешканців не проведено. Мешканка села Сиротине розповіла, як рятувалася зі своєю сім'єю від пожежи. Жінка з маленькими дітьми змогла виїхати в місто завдяки допомозі сусідів, а деякі таксисти просто відмовлялися приїжджати. При цьому рятувальників ДСНС і поліції люди не бачили, розповіла Ірина Бережна в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера". За її словами, було дуже багато приватних машин, але жодної пожежної та жодного авто поліції.

Більше того, за словами місцевих мешканців, пожежники ніяк не реагували на масове займання житла. Це призвело до того, у селищі на сьогоднішній день знищені практично всі будинки.

Наразі у селищі Сиротине розгорнуто пересувний пункт управління Держслужби з надзвичайних ситуацій. Для з’ясування причин виникнення та обставин трагедії створено 30 оперативно-слідчих груп. Відкрито сім кримінальних проваджень.

З огляду на ці факти, переконаний, що діям місцевої влади та силовикам, має бути дана відповідна правова оцінка.

По-перше, заяви офіційної влади та силовиків, свідчать про непрофесіоналізм, некомпетентність і нерозуміння ситуації. По-друге, правоохоронна система має відреагувати на факти численних незаконних вирубок на території Луганської області, які підтверджені матеріалами слідчих Державного бюро розслідувань. Нагадаю, в березні 2020 року ДБР повідомило про те, що протиправними діями головного лісничого державного підприємства "Кремінське лісомисливське господарство" завдано збитків державі на суму понад 11000000 гривень.

І по-третє, мають бути ухвалені кадрові рішення щодо керівництва Луганської ОДА та керівництва ДСНС у Луганській області, адже подібні заяви «тягнуть» на низку кримінальних статей за відсутність евакуації жителів 30 вересня і своєчасне гасіння пожежі.

Нагадаю, у ніч з 30 вересня на 1 жовтня в Луганській області зафіксували 146 пожеж лісових масивів, трави і чагарників у Старобільському, Станично-Луганському та Новоайдарському районах. Головною версією пожеж місцева влада назвали обстріли терористами лісових масивів, що призводить до виникнення нових осередків вогню.

Через наближення пожеж, військові ООС тимчасово закрили контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська».

За останніми даними, внаслідок пожеж у Луганській області, пожежі забрали життя 11 осіб, ще 18 людей були травмовані (з них троє - співробітники ДСНС). 150 людей евакуювали.Всього до гасіння залучено 1 тис. 535 чоловік та 302 од. техніки. Орієнтовна площа пройдена вогнем усіх 7 осередків складає понад 20 тис. га.

На мою думку, масштабні пожежі на Луганщині виникли не через обстріли терористів і розповсюдилися на велику площу не через сильний вітер, а внаслідок умисних підпалів задля вирубки й експорту лісу-кругляку за межі України.

Автор: Д. Снєгирьов