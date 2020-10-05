Вчитель – чи не найбільща цінність нації.

В усі часи професія педагога, вчителя шанувалась суспільством. З давніх-давен саме вчителі формували інтелект нації. Від того як навчають дітей, залежить якою буде країна в найближчому майбутньому. Особливо мудре слово поважного вчителя вкрай важливе в умовах нестабільності, економічної кризи та нових викликів пандемії.

На жаль, про вчителів здебільшого згадують на ювілеях та святкових датах. Ось і зараз, в День вчителя лунають вітання та патріотичні гасла. Здебільшого політики спекулюють на «шкільній темі», замість насправді поліпшувати ситуацію.

А об'єктивність доволі непроста. Складні умови незавершенної освітянської реформи в Україні, часті зміни міністрів, економічна нерозвиненість української галузі поставила освітян та вчителів в ненайкращі умови.

Але тут прийшов високосний 2020-й зі всіма проблемами пандемії COVID-19 та наслідків.

Страх за здоров’я дітей, невизначенність та відсутність антикризового досвіду поставили освітянську галузь в піке.

Вчителі, батьки, учні почали шукати формати можливого навчання та приборкання проблем. Згадайте, ще в березні ми не знали нічого ні про захист, ні про можливості дистанційної освіти, ні про перспективи вирішення ситуації.

Хоча літом за умови канікул та відпусток напруга зменшилась, але з відкриттям навчального року всі зрозуміли про наявність нових проблем.

Команда медіа-проекту “Академія online” з самого початку карантину почала розробляти і систематизувати світовий досвід організації дистанційної освіти.

Опитування вчителів та батьків, тематичні круглі столи, сотні консультацій та співпраця з міжнародними стейкхолдерами дозволила оперативно напрацювати найефективніші методи.

Платформа Академії.онлайн зосередила методи дистанційного навчання та роботи, розробила нові підходи до роботи «на віддаленні», напрацювала робочі інструкції, типові накази та схеми організації роботи. Наш сайт став базою для співпраці та координації зусиль.

Перш за все потрібно починати з себе і ми повністю перелаштували роботу нашого офісу. Протягом короткого часу наші керівники напрямків започаткували роботу креативного хабу, змінивши формати традиційного офісу на сучасну змішану систему керування процесами. Це дозволило зекономитит ресурси, зберігти робочі місця та забезпечитити сталість робочих процесів за умови різного роду карантинних обмежень.

Ситуація в Україні з COVID-19 непроста. Ми бачимо збільшення кількість хворих з одного боку, і з напругою населення щодо карантинних обмежень. Фактично суспільство поділилось на три основні типи: ті, хто максимально прагне обмежень, ті хто кардинально не хоче помічати захворювань, і ті, хто сподівається, що їх це не стосується.

Ця ситуація відзеркалюється і в школах. Частина батьків та освітян за збереження традиційного формату навчання, інші за дистанційне навчання, а частина підтримує змішану форму.

За таких обставин вчителі залишились на передовій боротьби за освіту.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я станом на 4 жовтня в Україні у 1257 учнів та у 2158 вчителів діагностували COVID-19, при цьому 82 тисячі учнів знаходяться на самоізоляції.

І кількість захворівших збільшується з дня на день. Таким чином, з проблемою дистанційної освіти періодично буде в цьому навчальному році стикатись кожен.

Тож насамперед потрібно запровадити механізми навчання, за яких система буде готова в будь-який час перевести учнів на дистанційну форму навчання.

За даними експертів найбільш ефективною методикою є створення необхідних робочих місць вчителям для організації роботи online. І мова не йде про банальну купівлю ноутбуків, мова про системні рішення.

Фактично вчитель має мати можливість підготувати і провести урок і при наповненому повністю класі, і при частковій заповненості, і при пустому класі, транслюючи матеріал уроку online. Для цього кожна школа має обладнати класи технічними системами для уроків online. Вчитель, приходячи в клас, зможе демонструвати уроки і online, і для дітей в класі.

Окремо потрібно потурубуватись про можливість комунікації учнів, контролю знань та батьківського контролю.

Це не може бути умовно роздача сканів через вайбер. Світові компанії напрацювали низку системних технічних та інформаційних рішень.

Не рекламуючи якусь одну з них, скажу, що ці системи успішно впроваджуються в різних країнах світу. І без цього змішана форма освіти буде неповноцінною. Україна наприкінці вже цього навчального року стикнеться з величезними проблемами втрати рівня освіти.

Одним із головних завдань є соціальний захист вчителів. Люди,Я кі щодня ризикують життям, контактуючи з великою кількістю діетей, маючи додаткове навантаження для організації і підготовки дистанційних уроків, мають отримувати достойну зарплатню. Вже зараз маємо неаби-які проблеми з кількістю вчителів. Далі проблеми будуть загострюватись і завдання держави створити гідні умови роботи та оплати праці.

Президент України до Дня вчителя вніс пропозицію запровадження обов’язковго страхування вчителів. Це надасть змогу у разі захворювання, отримати додаткові фінансові можливості та якісно пролікуватись, відновитись після хвороби.

З 5 жовтня в Україні почав діяти новий поділ регіонів на рівні епідеміологічної небезпеки. Покищо до червоної зони потрапили лише міста Тернопіль та Канів, але ситуація змінюватиметься. Учні там можуть навчатися дистанційно до нового розподілу, але все вирішують місцеві влади.

Окремо хочу наголосити на важливості організації процесу навчання в сім’ї. Це стосується і періоду, коли дитина навчається на дистанційній формі, і коли дитина ходить до школи.

В період відвідування школи важливо навчити дитину правилам безпеки. Окремо потрібно використати цей час для максимального засвоєння нових тем і можливості спілкування в реалі.

Під час дистанційної же форми навчання важливо батькам контролювати виконання завдань, а також налагодити і комп’ютерну техніку і робоче місце. Небажано проводити дистанційне навчання через телефон. Важливо, аби екран був повноцінний.

Під час таких непростих часів важливо об’єднати зусилля вчительських колективів та батьків. Зараз як ніколи важливу роль відірають батьківські комітети. Питання організації навчального процесу потрібно вирішити усім разом. Об’єднавши зусилля, можна швидше вирішити і питання правильного розподілу технічних засобів , і питання організації зручного режиму навчання.

Експерти прогнозують, що осінні канікули почнуться раніше. Про це говорить і головний санітарний лікар. Аби не накладати процес виборів на освітній процес.

Чи вийдуть діти з канікулярного періоду вчасно і як на довго залежатиме від ситуації з поширенням епідемії. Але нам потрібно заздалегідь готуватись до різних сценаріїв. Об’єднатись навколо вчительськіх колективів на нашу думку є одним із найбільш правильних завдань.

До Дня освітян всім хочеться побажати здоров’я і терпіння. Ми обов’язково подолаємо цей непростий період, станемо сильнішими та ефективнішими. Наш проект академія.онлайн на власному досвіді довів це в період перших карантинів, і в подальшому будемо разом вирішувати всі питання.

Станом на 4 жовтня в Україні СOVID-19 діагностували у 1 257 учнів. Недугу також підхопили 2 158 вчителів.

На самоізоляції – понад 80 тисяч учнів

Наразі на самоізоляції перебувають понад 83 тисячі учнів, тобто це всі класи, у яких підтверджено бодай один випадок коронавірусу. Про це повідомив під час брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інформує 24 канал.

Олена Хотенко, громадський діяч, голова ради Громадської організації Інститут податкових реформ