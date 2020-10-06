Нинішні пожежі у Луганській області виникли не через обстріли терористів і розповсюдилися на велику площу не через сильний вітер

Аналіз ситуації, на мою думку, свідчить про організовані умисні підпали задля подальшої вирубки лісу-кругляку, а розповсюдження вогню сталося, зокрема, через непрофесійність рятувальників і слабку реакцію місцевої влади на ситуацію.

Варто зазначити,що нинішні масштабні пожежі на Луганщині дуже схожі на пожежі, що охопили регіон у липні цього року.

Нагадаю, що 6 липня виникли пожежі на площі близько 85 гектарів. Того ж дня обласна влада прозвітувала, що пожежі локалізовані і загрози її поширення немає, але за період 7-8 липня, вогонь раптово поширився до 5 тисяч гектарів. За оцінками спеціалістів, збитки цієї надзвичайної ситуації лише внаслідок знищення лісових насаджень, становила 450 мільйонів гривень.

У липні на Луганщині було зафіксовано декілька осередків займання. Одна з найбільш імовірних версій лиха – це умисний підпал для приховування несанкціонованої вирубки лісу. ГІ «Права справа» впродовж останніх трьох років регулярно попереджала про численні факти незаконної вирубки лісу на Луганщині. На жаль, правоохоронним органам знадобилося три роки, аби підтвердити ці факти і висунути обвинувачення співробітникам Кремінського лісомисливського господарства за заподіяння збитків на суму 11 мільйонів гривень.

У контексті нинішніх пожеж,є абсолютно недостовірною версія місцевої влади про те, що вогонь розповсюдив на велику територію сильний вітер. Крім того, як влітку, так і сьогодні, влада заявляє про те, що пожежі начебто почалися через обстріли трасуючими кулями з боку незаконних збройних формувань. Вважаю цю інформацію абсолютно недостовірною, адже головний осередок виникнення першої пожежі, було виявлено за 35 кілометрів від лінії розмежування – біля селища Смолянинове.

Станом на 30 вересня, на Луганщині було зафіксовано 86 осередків займання, пожежа вирує на території Старобільського, Станично-Луганського і Новоайдарського районів. Тобто, обстріли бойовиків могли спровокувати пожежу хіба що на території Станично-Луганського району, але, скажімо, виникнення пожежі біля селища Половинкине Старобільського району, списати на терористів неможливо. Це ще один доказ гарно спланованих підпалів. Знову ж таки 30 вересня ДСНС відзвітувала про локалізацію пожеж на площі до 90 гектар, а вже 1 жовтня виявилося, що вогонь охопив 10 тисяч гектар – тобто, вдвічі більше навіть за липневі пожежі. І це при тому, що 30 вересня у селищі Муратове Новоайдарського району керівник Луганської ОДА Сергій Гайдай заявив, що ситуація контрольована. Тоді як за такий короткий проміжок часу, вогонь перекинутися і розповсюдився на 10 тисяч гектарів? Усе це свідчить про повтор сценарію і ситуації, що мала місце влітку.

Крім того, зверну увагу на той факт, що вранці 30 вересня для гасіння пожеж чомусь була задіяна критично мала кількість техніки й особового складу: від ДСНС 22 одиниці і 107 осіб, від лісомисливського господарства – 12 одиниць і 46 людей, від ЗСУ – 4 одиниці техніки і 30 осіб. Нагадаю, що вдень ДСНС повідомило про начебто локалізацію пожежі, а вже о 20.30 з’явилося повідомлення, що пожежі виникли на нових площах через займання сухої трави і лісової підстилки. Вважаю некоректним розглядати в якості головної версії поширення поверхневий вогонь і сильний вітер, оскільки пожежа була локалізована і не могла самостійно розповсюдитися на таку велику площу за настільки короткий термін.

Крім того, в районах пожеж, фактично не проводилася евакуація цивільного населення.

30 вересня жителі селищ Сиротине і Метьолкіне казали про те, що пожежники просто стояли і дивилися на осередки займання, не намагаючись зупинити поширення вогню. Тобто, рятувальники не зробили жодних заходів для локалізації пожеж, не врахували досвід ліквідації пожеж влітку, не відпрацювали механізми локалізації й оперативного реагування на подібні стихійні лиха. Станом на 7.00 1 жовтня у Луганській області було зафіксовано вже 146 пожеж, хоча 30 вересня їх було лише 86. Ліквідовано 82 осередки займання, лишилися 64. Тобто, відбувається динаміка загоряння і поширення вогню територією Луганської області. Небезпека ситуації ще й у тому, що вогонь тоді підійшов впритул до обласного центру – Сєвєродонецька і загрожував об’єктам критичної інфраструктури.

Переконаний, що попри всі оптимістичні заяви, правоохоронним органам доведеться роз’яснити українському суспільству причини масштабних пожеж на Луганщині, що сталися за останні три місяці.

Наразі поліція не виключає, що причиною масштабних пожеж в Луганській області став підпал. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла речник ГУ МВС у Луганській області Тетяна Погукай. Коментуючи версію підпалу, вона зазначила: "Це можливий підпал, ця інформація офіційно не підтверджена. Повинні там працювати слідчі, відпрацьовуватися слідчі дії для того, щоб остаточно назвати причину. На даний момент це -" можливо ", я наполягаю на цьому. Поліція відпрацьовує всі версії, тому що 146 загорянь було одночасно, в кожному випадку може бути своя причина. ще тривають слідчі дії в тих місцях, де повністю вигоріли будинки жителів, слідчі описують пошкодження. Говорити про те, що приступили до узагальненої інформації, не можна, ще працюємо ".

Загальні збитки від пожеж, за підрахунками спеціалістів, сягають до 2 млрд гривень, це досить велика сума. Примітно, що з липня мешканці селищ на Луганщині неодноразово фіксували незаконні факти вирубки. Фактично, на згорілих 5 тисячах гектар у липні і 20 тисячах у вересні, будуть проведені т.зв. санітарні вирубки і рекультиваційні роботи, що дозволяють проводити фактично неконтрольовану вирубку деревини. Додам, що вперше за багато років Луганську область накрила велика піщана буря. Це і є безпосередні наслідки лісових пожеж та системної незаконної вирубки лісових насаджень. Тож пояснити, що відбувається на Луганщині, мають не лише правоохоронці та ДСНС, а і вище політичне керівництво держави.

Дмитро Снєгирьов, співголова Громадської ініціативи "Права Справа"

