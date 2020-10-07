Якщо депутат Ради в Москві захищає країну-агресора, то це - державна зрада

Таку думку висловив політик та лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.

Далі наводимо текст без коментарів та будь-яких змін:

Цілий ранок всі канали кума Путіна пафосно переповідають про поїздку Медведчука до Москви.

Сказати, що поїздка члена парламенту до країни-окупанта і зустріч з Путіним і К., щоб попросити допомоги у «братської Росії» та розкритикувати владу в Україні - це малоросіянство, це нічого не сказати.

Якщо депутат Верховної Ради України в Москві захищає позицію Росії та критикує позицію України - це, щонайменше у світоглядному та політичному значенні, державна зрада.

Нагадаю, що державна зрада -це діяння, умисно вчинене громадянином на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці...

Якщо політики, експерти чи медіа критикують в Україні зовнішньополітичні кроки влади - це правильно і справедливо, але коли депутати ВР України в Москві, столиці країни-агресора, підтримують позицію Росії та критикують позицію України - це неприпустимо і огидно!

Як тут не згадати Тараса Шевченка про українських можновладців-малоросів:

"Раби, подножки, грязь Москви..."

П.С. А тим часом в Києві щонайменше дві партії через канали кума Путіна штурмують Київську владу і знову обіцяють щасливе майбуйтнє!