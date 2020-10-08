Гуманітарна політика української держави на низькому рівні
Таку думку висловив громадський діяч та екс-нардеп Євген Рибчинський у своєму Facebook.
Далі наводимо текст автора без коментарів та змін:
Комусь це неважливо. Хтось задовольниться і хлібом з маслом, бо раб повинен бути ситим. Особисто для мене є символи, важливіші за будення і провіант, знаки, окроплені кров'ю мільйонів людей і десятків поколінь. Це передусім прапор і герб.
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На 30-му році незалежності бачити в руках Батьківщини-матері щит з гербом "тюрми народів" це ганьба і повна відсутність ідеології.
Це свідчення того, що гуманітарна політика держави ще не взлетіла вище ворон з голубами, а літає низенько на рівні паху можновладців.
Оскільки мені не до сідниць і не по хрін, я ініціюю збір підписів задля виправлення кричущої ганьби і заміни символа урср Тризубом!