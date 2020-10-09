Сегодня украинская власть сама не понимает, куда она движется

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай». Далее приводим слова автора без комментариев.

Как известно, начало КОНЦА ВЛАСТИ начинается с показателей социологических исследований, где большинство граждан считают, что страна движется НЕПРАВИЛЬНЫМ путем. В нынешней ситуации парадокс состоит в том, что НИКТО, даже сама ВЛАСТЬ НЕ ЗНАЕТ куда она движется?!

Напомню, что мы живем в параламентско-президентской республике. Итак, главным институтом этой властной модели является парламентское большинство или коалиция парламентских фракций. Сейчас имеем парламентское большинство из одной фракции, однако определенную законодательством программы своей деятельности она так и не обнародовала.

Правительство Шмигаля в свою очередь было обязано (смотри статью 11 Закона О Кабинете Министров) подать свою программу деятельности, которая базируется на программных задачах коалиции-большинства. Такая программа до сих пор не принята.

Президент свою стратегию ра должен обнародовать через послания к народу и ежегодные и внеочередные обращения к Верховной Раде Украины О внутреннем и внешнем положении Украины.

До сих пор было только одно внеочередное обращение на одну страницу текста в публицистическом стиле и по случаю начала работы Верховной Рады 9-го созыва.

Таким образом, власть до сих пор не определила стратегию развития государства и не сформировала программы действий на ее выполнение.

Поэтому на риторический вопрос:

Куда мы идем или точнее куда они ведут Украину-ответа нет в принципе😡