Слідом за політиками до влади йдуть навіть їхні родичі
Про це розповів політик та лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.
Далі наводимо текст автора без коментарів та змін:
От і Черкащина підтримала ініціативу Петра Порошенка делегувати свою дружину першим номером до Київради. Нагадаю, що цього «європейського» сімейного почину вже радо приєдналися інші знані політики:
"Папина дочка!": Орбакайте в обнимку с поседевшим отцом вызвала ажиотаж, на Пугачеву не похожа
Телеканалы "1+1" и "Украина" переругались из-за шоу, в котором запела Кухар: "Нам обидно..."
Редкое фото Софии Ротару с братом, использовавшим ее имя, всколыхнуло сеть: «Когда большая семья…»
Урезание пенсий до 1600 гривен, украинцев предупредили о новых проблемах: "Те, кто старше 35 лет..."
Олег Ляшко - делегував свою дружину від своєї партії першим номером в Київську обласну раду та міністр закордонних справ Кулеба, в якого дружина - перший номер від партії Зеленського в Київраду.
Не відстала від своїх політичних побратимів і Тимошенко - список її партії в Київську обласну раду очолив син сумновідомих Засух, в Житомирську міську - сестра Розенблата, а в Київраду йде дружина Насірова та донька скандального забудовника…
Але Черкащина і «Слуга народу» - круче всіх!
Успішно подолавши кумізм попередньої злочинної влади, в Черкасах партія Зеленського завісила все місто рекламою лідерів своїх списків до міської та обласної ради - батька і сина Мкртчанів!
Отож, як кажуть в народі, вони зробили це разом - сформували списки так, щоб в Україні з’явилися сімейні місцеві ради