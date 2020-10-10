Слідом за політиками до влади йдуть навіть їхні родичі

Про це розповів політик та лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.

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От і Черкащина підтримала ініціативу Петра Порошенка делегувати свою дружину першим номером до Київради. Нагадаю, що цього «європейського» сімейного почину вже радо приєдналися інші знані політики:

Олег Ляшко - делегував свою дружину від своєї партії першим номером в Київську обласну раду та міністр закордонних справ Кулеба, в якого дружина - перший номер від партії Зеленського в Київраду.

Не відстала від своїх політичних побратимів і Тимошенко - список її партії в Київську обласну раду очолив син сумновідомих Засух, в Житомирську міську - сестра Розенблата, а в Київраду йде дружина Насірова та донька скандального забудовника…

Але Черкащина і «Слуга народу» - круче всіх!

Успішно подолавши кумізм попередньої злочинної влади, в Черкасах партія Зеленського завісила все місто рекламою лідерів своїх списків до міської та обласної ради - батька і сина Мкртчанів!