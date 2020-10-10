За словами тво генерального директора "державного унітарного підприємства ЛНР" "Лугмедфарм" Дениса Москаленка, дефіцит ліків виник внаслідок лавиноподібного попиту з боку населення. Начебто, за короткий термін часу аптеками були розпродані чотиримісячні запаси медичних препаратів.

"На сьогодні, на жаль, багато хто з нас зіштовхнувся з дефектурою певних груп антибіотиків та противірусних препаратів у мережі аптек нашої республіки. На жаль, це в першу чергу пов'язано з обвальним попитом на дані препарати", — заявив він.

Варто зауважити, що проблеми з асортиментом ліків в Луганську були і раніше, проте зараз вони ще більше посилилися.

Свого часу аналітичний відділ ГІ "Права Справа" повідомляв, що "урядом" ЛНР не здійснювалося централізоване фінансування закупівлі медичних препаратів для потреб профільного міністерства. Постачання ліків в аптечну мережу і медичні заклади "республіки" відбувалося за рахунок так званого резервного фонду.

З метою вирішення цієї проблеми "уряд" самопроголошеної "ЛНР" навіть змушений був відмовитися від своєї заборони на українські медикаменти і дозволив завозити їх на територію "республіки" через РФ.

Примітно,що постачання медикаментів з території Російської Федерації вимагає маси дозвільних документів, які дуже складно отримати. Обсяги ліків,які завозяться з території РФ не задовольняють потреби луганчан. До того ж, фармацевтична номенклатура, до якої звикли жителі Луганська, відрізняється від російської.

Показово, що це рішення "керівництва" ЛНР жодним чином не вплинуло на вирішення проблеми з забезпеченням медичних закладів "республіки" ліками та відповідним медичним обладнанням.

Медичні препарати на територію ЛНР надходять виключно з РФ у складі так званих гуманітарних конвоїв і, найчастіше, з вже простроченим терміном придатності.

Свого часу був зафіксований випадок, коли в центральній міській лікарні м. Антрацит медики змушені були використовувати при лікуванні пацієнтів препарати "Промедол" і "Дигоксин", термін придатності яких минув ще в листопаді 2015 року.

Примітно, що з початку 2020 року кількість мешканців окупованих територій хворих на пневмонію в 1,8 рази перевищило торішній показник, а зростання захворюваності на вірусні інфекції в "ЛНР" став результатом тотального недотримання населенням санітарно-протиепідемічних заходів.

Д. Снєгирьов



