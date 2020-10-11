Кандидат на посаду голови Стрийської ОТГ та в депутати Стрийської ОТГ від ВО "Свобода" Борис Юрович знімає свою кандидатуру через скандал з його російським паспортом. Про це заявила Стрийська районна організація партії.

"Це рішення пов’язане з інформаційною кампанією, яку розгорнуто проти Юровича, зокрема звинуваченнями, що він є власником російського паспорта. За його словами, він не хоче нашкодити партії, тому вирішив не брати участі в місцевих виборах як кандидат", — зазначено у повідомленні партії.

Крім того, у заяві Стрийської районної організації ВО "Свобода" зазначено, що сім’я Бориса Юровича виїхали в Сибір через переслідування радянської системи. Борису на той час було 3 роки.

Сам Юрович коментуючи цю ситуацію пояснив, що не хоче нашкодити партії, тому вирішив не брати участі в місцевих виборах як кандидат.

"Я не буду виправдовуватися, брати участь в інформаційних війнах, тому вирішив зняти свою кандидатуру. Надалі буду продовжувати працювати й боротися задля України і гідного життя українців",-заявив він.

Варто зазначити, що Юрович особисто підтвердив ІА ZAXID.NET, факт отримання російського паспорту у 2012 році. Утім він запевнив, що паспорт не дійсний. Проте, за інформацією ЗМІ, у російський реєстрах паспорт Юровича досі значиться чинним.

Примітно, що за даними російського бізнес-сервісу "За чесний бізнес" Борис Ярославович Юрович вказаний засновником компанії ТОВ "Россервіс", зареєстрованої у 2013 році у місті Нягань Ханти-Мансійського автономного округу – Югра. Генеральною директоркою компанії вказана Наталія Юрович. "Россервіс" займається оптовою торгівлею паливом та подібними продуктами.

Нагадаю, у 2017 році позафракційний депутат Верховної Ради, член політради партії "Свобода" Юрій Левченко підтвердив, що в свій час мав російське громадянство. За словами Левченка, він отримав російський паспорт винятково з практичних міркувань - задля швидкого отримання закордонного паспорта, який був потрібен йому для продовження навчання закордоном.

Д. Снєгирьов