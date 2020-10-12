Сколько в нашей стране разводов? Много, и в каждой семье свои причины. Многие скажут, что виноваты две стороны. Наверное, они правы, но расходятся люди по-разному. Многие годы совместной жизни, общие дети не дают скатиться до взаимной ненависти нормальным людям. Хорошие, настоящие отцы не перестают участвовать в воспитании детей, да и бывшим жёнам помогают. Но это нормальные, настоящие мужики.

Об этом на своей странице в Facebook пишет блогер Алекс Белый

Наш случай другой. Депутат от радикальной партии Ляшко Аверьянов решил, раз он уходит из семьи, то и имущество надо с собой прихватить. Привычка брать чужое неистребима в этом «человеке».

Когда он грабил простых людей и своих бизнес-партнеров, он обзавёлся не только богатым опытом в этих делах, но и подельниками, и коррупционными связями. Вот и решил депутат Аверьянов применить все это для того, чтобы и бывшую жену, и своих детей оставить ни с чем.

Ну, не удержался.

Вот ещё один суд по делам этого субъекта прошёл. Угадайте, на чью сторону стал Черниговский апелляционный суд? Правильно, на сторону избранника народа.

Три женщины, три судьи решили, что бывшей семье ничего не должно быть возвращено. Ну, правильно, зачем им деньги и другое, совместно нажитое?

Законность этого решения я оставлю для юристов, которые дадут, я надеюсь, справедливую оценку их работе.

А вот о моральной стороне дела я молчать не могу. Где совесть у Аверьянова – вопрос праздный и нелепый, ее нет, да и, похоже, не было никогда.

У судей тоже с этим проблемы? Они не хотели поставить себя на место обманутой матери и ее детей?

Нет, не хотели? А зря, как говорят, «не поступай так, как не хочешь, чтобы поступили с тобой». Но, видно, другие доводы были у них в голове. Фемида опять на стороне сильных и наглых. Милые женщины, как вы к этому относитесь, или только я живу по старым моральным принципам? Я ни разу не видел бывшую жену Аверьянова, но я на ее стороне. Очень верю, что зло будет наказано, и справедливость будет на стороне матерей и их детей.

P.S. У нас в стране есть организации, которые защищают права женщин и детей? А если они есть, то почему они молчат? Что, мне, простому мужику, создавать такую?

Автор: Алекс Белый