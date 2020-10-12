Аналітичним відділом ГІ "Права Справа" з місця подій була отримана відповідна оперативна інформація і завершена робота по встановленню персональних даних російських найманців, які брали безпосередню участь в обстрілах місць розташування підрозділів ЗСУ на Певомайсько-Стаханівському напрямку.

1. Глущенко Олександр Володимирович -командир підрозділу. Псевдо: "Душман".

Дата народження: 06.11.1963

Місце проживання: м. Первомайськ, вул.60-річчя СРСР,10/26.

Код ДРФО: 2332007158

Телефон: +370665429110

Колишній співробітник міліції. Приймав участь у бойових діях в м. Слов’янськ, Краматорськ, Первомайськ

2. Свєтєнко Олександр Ігорович. Бойовик підрозділу "Душмана". Псевдо: "Святий"

Учасник антимайдану в Києві в 2013-2014 рр, знаходився в Маріїнському парку.

Дата народження: 20.07.1994 р.

ДРФО: 3453403699

Місце проживання: м. Первомайськ, вул. Куйбишева 24, кв. 61.

Телефон: +79092136100, +380933567037, +380509355422

Освіта: Міська гуманітарна гімназія, Первомайськ, 2000-2010 (б), Гірничий ліцей ім. Бахмутського, Первомайськ, 2010-2013 (в)

Сторінки в соціальних мережах - посилання.

Може знаходитися в м. Воронеж (РФ)

3. Байдін Віктор Григорович. Бойовик підрозділу "Душмана".

Колишній дільничій Первомайського МВ УМВС в Луганській області.

4. Стеблів Роман Юрійович. Бойовик підрозділу "Душмана".

5. Герасимов Геннадій Геннадійович. Бойовик підрозділу "Душмана".

Дата народження:18 червня 1990 р.

Адреса: Луганська обл., м. Ірміно, (м Теплогірськ), вул. Олексія Стаханова 54, кв. 51

Сторінки в соціальних мережах: посилання №1, посилання №2, посилання №3, посилання №4, посилання №5 (псевдо Геннадій Первомайський)

За попередньою інформацією, російські найманці діяли згідно наказу одного з ватажків на псевдо "Полтинник"- Полуполтінних Володимир Сергійович.

Полуполтінних Володимир Сергійович- командир т.зв. "6-го Гвардійського окремого козачого полку". Псевдо: Полтинник.

Дата народження: 12.08.1981.

Код ДРФО: 2980907691.

Адреса: Луганська обл., м Лисичанськ, вул. Глінки, 17 або вул. Терешкової, 14

Телефон: +380953143442, +390955921243, +380507080758

Паспорт громадянина України: ЕК727453.

Громадянство: Україна, РФ.

Свого часу, Служба безпеки України опублікувала запис перехопленої телефонної розмови між двома ватажками бойовиків "ЛНР" . У відомстві зазначили, що розмова свідчить про регулярні порушення Мінських домовленостей. Співрозмовник Дрьомова (псевдо "Батя") Володимир Полуполтиних (псевдо "Полтиник") просить дозволу "пошухеріть" і пропонує "хоч раз повертіти росіян на х ... ю ".

Списки злочинців передані співробітникам правоохоронних органів України.

Автор: Д. Снєгирьов