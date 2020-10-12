Лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий пригласил украинцев отметить День Защитника Украины и годовщину создания УПА
Он разместил приглашение в своем Telegram-канале дальше приводим слова автора без изменений.
14 октября вся страна будет праздновать День Защитника Украины и 78 годовщину создания Украинской повстанческой армии.
Приглашаю всех ветеранов, патриотов и неравнодушных украинцев в этот день присоединиться к Маршу УПА 2020.
14 октября – праздник каждого украинца, каждого патриота, который любит свою страну и готов ее защищать. Сегодня опыт УПА изучают в американских военных академиях. Мы – те, кто продолжает дело воинов повстанческой армии. И сегодня нас больше, чем воинов УПА. Украину защищают люди, которые умеют воевать и знают, что такое война. Тех, кто любит эту страну-значительно больше, чем Медведчуков, Кив и Шариев.
Каменских и Потап показали, как выглядели в молодости: "Леша с волосами, а Настя..."
С мужем Дорофеевой Дантесом случилась беда, появились фото: «Ребят, будьте осторожнее!»
Подвыпившая Анфиса Чехова козырнула сочным телом в купальнике и наболтала лишнего: "можно отъесться и..."
Кадры не для детей: Седокова в тесном топе поставила мужа на четвереньки на глазах у Павла Воли
Чем больше нас будет на марше – тем больше будет страх в глазах ваты. Нас уже не получится, как воинов УПА, загнать в леса и сажать в тюрьму. За решеткой – место коллаборантам и предателям.
Жду всех 14 октября в 14:00 в парке Шевченко.
Слава Украине!