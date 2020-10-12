Нацбанк Украины заплатил за приватизацию гостинницы "Днепр" средствами из бюджета Об этом на своей странице в соцсети "Фейсбук" написал народный депутат Верховной Рады Андрей Холодов, далее приводим слова автора без изменений.

Хочу подвести итоги приватизации отеля Днепр.

Я много говорил о нарушениях процедуры подготовки к приватизации, занижения стартовой цены и проблемах с платежеспособностью покупателя. Итогом этого позора стало то, что деньги на покупку отеля дал Национальный банк Украины.

Следите за руками: КМУ с процедурными нарушениями передает отель Днепр в ФГИ. Сейчас по этому делу открыто уголовное производство.

В конце 2019 года глава ФГИ Дмитрий Сенниченко меняет руководство отеля Днепр. Новое руководство отеля готовит финансовую отчетность за 2019 год, и в этой финотчетности стоимость его активов фиксируется на уровне 249,4 млн грн.

Смотрим на динамику. В 2018 году стоимость активов компании увеличилась на примерно 2 млн грн, в 2019 году – уменьшилась на сумму около 200 тысяч. Когда у компании активов на 249 млн грн, любой бухгалтер может составить финансовую отчетность так, что стоимость активов немного уменьшится или немного увеличится.

В результате этих манипуляций отель должен попасть в категорию «малой приватизации», «крупная» стартует от оценки активов в 250 миллионов. Отель на Европейской площади будет выставлен на продажу без привлечения оценщиков, без аудита, как сельский магазин.

ФГИ с процедурными нарушениями принимает решение о передаче отеля на приватизацию. Сейчас по этому делу открыто уголовное производство.

ФГИ объявляет об аукционе и начинает принимать документы участников. В законе о приватизации написано, что покупатель обязан предоставить полный пакет данных о бенефициарах, и, если планирует привлекать кредитные деньги, – о кредиторах.

Документы компании «Смартленд» принимаются без данных о кредиторах, соответственно, до аукциона они не могут быть проверены.

Компания «Смартленд» побеждает на аукционе.

Александр Кохановский, который формально не имеет никакого отношения к «Смартленду», говорит, что покупатель отеля – он. ФГИ никак не реагирует, слова Кохановского не подтверждает и не опровергает. Никто до сих пор не знает, что реальный владелец компании.

Глава ФГИ подписывает протокол аукциона и договор. На момент подписания договора информация об источниках финансирования сделки отсутствует.

Компания «Смартленд» после подписания договора с ФГИ начинает искать деньги, чтобы закрыть сделку. Она подает заявки как минимум в 2 банка (РВС-банк и Січ) с просьбой открыть кредитную линию.

Поручителем выступает газотрейдер «Газ Ком Трейд».

ФГИ не имеет информации о кредиторах и залогодателе и не имеет права их проверять после подписания договора. При процедуре «крупной приватизации» ни одно из вышеописанных нарушений не было бы возможным.

Банк Січ предлагал "Смартленду" кредит под 9% годовых – то есть более 90 миллионов гривен в год нужно будет платить только процентов по кредиту.

Чистая прибыль отеля Днепр за 2019 год – около 280 тысяч гривен. Решение о выдаче такого кредита может быть только политическим, так как никакой кредитный комитет по финоказателями такой кредит не даст.

Банк-кредитор получает РЕФИНАНСИРОВАНИЕ НБУ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОФИНАНСИРОВАТЬ ЭТУ СДЕЛКУ.

Сделка закрыта. Результат: компания, которой фактически владеет неизвестно кто, купила отель в центре Киева за деньги Нацбанка, то есть за деньги государства Украина.