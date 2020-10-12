Який він буде,
Наш наступний дзвін?!
Л. Костенко
Два слова «Как жить?» Но в этих двух словах политика, экономика, медицина, образование, тарифы, транспорт, мосты, метро, социальные вопросы и т.д.
Николай Томенко, безусловно, наиболее значительная, профессиональная и наиболее подготовленная и реальная кандидатура на должность Мэра. К его личности, советам, высказываниям сразу возникает доверие. Ты просто доверяешь – вот и все.
Пропавшая звезда "Евровидения" Кончита Вурст без макияжа поразила видом: "Вернулась к истокам"
Заморозки ворвутся в Украину: озвучена дата, после которой погода резко переменится
Эби Рэтчфорд в мокрой майке без белья засветила лишнее, горячие кадры: мечта всех мужчин
Кадры не для детей: Седокова в тесном топе поставила мужа на четвереньки на глазах у Павла Воли
Николай Томенко – патриот Украины, человек совсем другого круга, другого образа действий мысли, соединений правды, простоты, естественности и оригинальности. Помимо таланта, трудолюбия Николай присуща смелость мысли, свежих идей, которые становились стержнем либо фундаментом новаторских построений и воплощений их в жизнь.
В планах Николай Томенко – изменить город, украсив его чистотой, комфортом, порядком, безопасностью, удобством для жизни и отдыха. Заняться транспортными развязками, строительством метро, стоянок для машин, мостов. Социальная программа предусматривает строительство больниц, школ, детских садов. Детям войны вернуть льготы - они это заслужили.
Обладая глубоким аналитическим умом, ясной, четкой памятью неоспоримой, твердой логикой Н.Томенко никогда не будет ничьим "Слугой" и всего менее "лакеем" В.Зеленского или В.Медведчука. Он не поступится духовной независимостью и честью в угоду олигархам. Человеческое у него немного сильнее, богаче, острее, чем у многих шоуменов и другой мишуры. Ему свойственное стремление решать, созидать, выполнять те обещания, которые он дает украинскому народу.
Николай Томенко подобен источнику - чем больше из него черпаешь, тем больше он наполняется.
Николай Томенко по характеру хладнокровен, основная сила Андрея в непоколебимой выдержке, терпении, силой духа, ума и благородства.
Если наши избиратели не будут бороться за страну, свой город, Дом, свое благополучие, благополучие детей и внуков будут и дальше выбирать в руководство города шоуменов, боксеров, шутовскую мишуру. Тогда мы будем долго бедными, безработными, обездоленными, будем искать счастья в других странах и постоянно плачущими и скорбящими.
Беря бюллетень в руки, выбирая городскую власть, посмотрите правде в глаза, кого и что мы выбираем, той правде, за которую мы постоянно платим страшную цену. Другого выхода, как поменять эту власть, просто НЕТ. Николай Томенко идеальная кандидатура в мэры столицы. Это шанс для киевлян. Проголосовав, вы спокойно посмотрите в глаза вашим детям, внукам, матерям и отцам и не будет стыдно за свой выбор.
Усі вже звикли: Геніїв немає.
А що, як є? Зацькований, а є?!
Л. Костенко
Украинский Журналист Павел Ильюша