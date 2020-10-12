Який він буде,

Наш наступний дзвін?!

Л. Костенко

Два слова «Как жить?» Но в этих двух словах политика , экономика, медицина, образование, тарифы, транспорт, мосты, метро, социальные вопросы и т.д.

Николай Томенко , безусловно , наиболее значительная , профессиональная и наиболее подготовленная и реальная кандидатура на должность Мэра . К его личности , советам, высказываниям сразу возникает доверие . Ты просто доверяешь – вот и все .

Николай Томенко – патриот Украины, человек совсем другого круга, другого образа действий мысли, соединений правды, простоты, естественности и оригинальности. Помимо таланта, трудолюбия Николай присуща смелость мысли, свежих идей, которые становились стержнем либо фундаментом новаторских построений и воплощений их в жизнь.

В планах Николай Томенко – изменить город, украсив его чистотой, комфортом, порядком, безопасностью, удобством для жизни и отдыха. Заняться транспортными развязками, строительством метро, стоянок для машин, мостов. Социальная программа предусматривает строительство больниц, школ, детских садов. Детям войны вернуть льготы - они это заслужили .

Обладая глубоким аналитическим умом, ясной, четкой памятью неоспоримой, твердой логикой Н.Томенко никогда не будет ничьим "Слугой" и всего менее "лакеем" В.Зеленского или В.Медведчука. Он не поступится духовной независимостью и честью в угоду олигархам. Человеческое у него немного сильнее, богаче, острее, чем у многих шоуменов и другой мишуры. Ему свойственное стремление решать, созидать, выполнять те обещания, которые он дает украинскому народу.

Николай Томенко подобен источнику - чем больше из него черпаешь, тем больше он наполняется .

Николай Томенко по характеру хладнокровен, основная сила Андрея в непоколебимой выдержке, терпении, силой духа, ума и благородства.

Если наши избиратели не будут бороться за страну, свой город, Дом, свое благополучие, благополучие детей и внуков будут и дальше выбирать в руководство города шоуменов, боксеров, шутовскую мишуру . Тогда мы будем долго бедными, безработными, обездоленными, будем искать счастья в других странах и постоянно плачущими и скорбящими .

Беря бюллетень в руки , выбирая городскую власть, посмотрите правде в глаза, кого и что мы выбираем , той правде, за которую мы постоянно платим страшную цену . Другого выхода, как поменять эту власть , просто НЕТ . Николай Томенко идеальная кандидатура в мэры столицы . Это шанс для киевлян. Проголосовав, вы спокойно посмотрите в глаза вашим детям, внукам, матерям и отцам и не будет стыдно за свой выбор .

Усі вже звикли: Геніїв немає.

А що, як є? Зацькований, а є?!

Л. Костенко

Украинский Журналист Павел Ильюша