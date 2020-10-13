13 жовтня через ремонт на Ровеньківському магістральному водоводі діаметром 800 призупинена подача води в Ровеньки і чотири населених пункти Свердловського району.

Без водопостачання залишаться мешканці селищ міського типу Павлівка, Володарськ, сіл Нагірне і Медвежанка окупованого Свердловського району.

Представники окупаційної адміністрації закликали місцевих мешканців забезпечити необхідний запас питної води.

Варто зазначити, що у т. зв. "ЛНР" постійні проблеми з водопостачанням.

Так, наприклад, мешканці кількох вулиць окупованого селища Металіст, а саме: Октябрьська, Молодіжна,Південна відчувають постійні проблеми з водопостачанням. Справа втім, що частина мереж селища Металіст запитана від Петровського, а інша частина-від Айдарського водозабору. Мережі, які запитані від Айдарського водозабору наразі працюють фактично в аварійному режимі прокачуючи лише 300 кубометрів води замість 1000 куб довоєнної норми.

Аналогічна ситуація з водопостачанням спостерігається і на території окупованого Лутугинського району Луганської області. Зокрема, мешканці смт Білоріченський постійно відчувають гостру нестачу питної води. Вода подається в обмеженной кількості -500 кубометрів.

Власною питною водою окупаційна адміністрація т.зв. "ЛНР" споживачів практично не забезпечує, через її брак. Головні джерела постачання розташовані на контрольованій ЗСУ території Луганської області. За кошти українських платників податків питну воду споживають мешканці окупованих районів Луганської області. Зокрема, Первомайська, Стаханова, Кіровська, Алчевська, Хрустального, Антрацита та інших населених пунктів.

Примітно,що свого часу з Росії гуманітарним конвоєм в "ЛНР" були надіслані 9 погружних і 4 центробіжних насосів,щоб вирішити проблему водопостачання захоплених бойовиками територій, зробити водоподачу в цих регіонах незалежною від української сторони.Однак,незважаючи на "гуманітарну допомогу" РФ, проблему незалежного водопостачання "уряду" т.зв. "ЛНР" так і не вдалося вирішити.

Автор: Д. Снєгирьов