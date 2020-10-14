В Луганській області на місці масштабних лісових пожеж поблизу селища Гречишкине Новоайдарського району місцевими мешканцями знайдено засоби і знаряддя підпалу у вигляді заздалегідь приготованих запалювальних пристосувань

Про це повідомляє телеканал Донбас Онлайн.

"Паперовий пакет, у ньому трошки вибухівки та дистанційний підривач. Від пакунку натягнута просочена пальним мотузка до інших сосен", – написали очевидці.

Світлину зробили поблизу селища Гречишкине Новоайдарського району. Фото надіслав підписник телеканалу Донбас Онлайн в особисті повідомлення.

Примітно, що правоохоронці прозвітували, що встановили чотири ймовірних джерела виникнення масштабних лісових пожеж на Луганщині. Серед причин — необережне поводження з вогнем та коротке замикання лінії електромереж. У штабі операції Об'єднаних сил заявили, що пожежі спричинили збройні провокації бойовиків.

В свою чергу очільник Луганської обласної ВЦА Сергій Гайдай розповів про причини масових пожеж на Луганщині, які тривають з 30 вересня. "Це стихія. Можу чітко вам сказати... Зима без снігу і п’ять місяців – без жодного дощу. Та підстилка в лісі – вона як порох, запалюється миттєво. Дроти падають, коротке замикання – і дерево миттєво спалахує, а вітер одразу ж розносить на десятки метрів. Буквально за кілька хвилин усе відбувається. Поки машина навіть з іншого кінця села під’їде сюди – воно вже все починає горіти. А як тільки вітер підіймає палаючі уламки на верхову пожежу… Це страшна річ", - сказав він.

Варто зазначити, що оприлюднена телеканалом Донбас Онлайн інформація про знайдене знаряддя підпалу фактично спростовує офіційні версії правоохоронних органів щодо обставин і причин виникнення масштабних лісових пожеж на Луганщині.

Фактично йдеться про приховування підпалів з метою інсценування обстановки, що вказує на випадкове виникнення пожежі. На мою думку, у випадку з масовими лісовими пожежами на Луганщині, йдеться про злочини, спрямовані на дезорганізацію роботи державних установ і громадських інституцій: диверсію; терористичний акт.

Нагадаю, 30 вересня на території Луганської області почалися масштабні лісові пожежі. 8 жовтня рятувальники ліквідували останній осередок масштабних пожеж на Луганщині. За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, — понад 20 тисяч га.

За інформацією ДСНС, унаслідок пожежі загинули 11 людей, а постраждали — 19, зокрема троє рятувальників.

Автор: Д. Снєгирьов