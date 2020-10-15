На підконтрольній Україні частині Луганської області склалася загрозлива ситуація з епідемією коронавірусу COVID-19 – кількість інфікованих суттєво перевищує рівень захворюваності у тимчасово окупованих районах. Однією з головних причин цієї ситуації, є непрофесійна і недалекоглядна політика керівництва Луганської ОДА з протистояння пандемії.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 12 жовтня встановила «помаранчеву зону» карантину у 12 районах і 3 містах Луганської області. Зокрема, «помаранчевий» рівень небезпеки запроваджений у містах Лисичанськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк, а також у Біловодському, Білокуракінському, Кремінському, Марківському, Міловському, Новоайдарському, Новопсковському, Попаснянському, Сватівському, Станично-Луганському, Старобільському і Троїцькому районах.

Зазначу, що за весь час досліджень на Луганщині COVID-19 лабораторно підтверджений у 2015 людей. З них одужали – 737 (4 за останню добу); лікуються – 1250 осіб (226 – стаціонарно, 1024 – амбулаторно). Водночас, керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що коли почалася епідемія, обласна влада ухвалила безпрецедентно жорсткі карантинні заходи, яких не було в Україні, що і забезпечило один з найнижчих результатів за кількістю інфікованих.

"Коли ввели так зване "кольорове зонування" ... ми потрапили в "зелену" зону і були зняті карантинні обмеження. Зараз ми наближаємося до "червоної" зони. Чомусь люди розслабилися і вважають, що їх це не стосується, думають, що не захворіють, але багато хто помилився ", - заявив Гайдай.

На мою думку, причиною настільки суттєвого погіршення ситуації, могло стати надання Луганською ОДА недостовірних даних Міністерству охорони здоров’я про масштаби та динаміку інфікування коронавірусом місцевого населення.

Нагадаю, 29 квітня 2020 року президент Володимир Зеленський провів нараду з питань запобігання поширення коронавірусу. Тоді в Україні лідерами захворювання на COVID-19 були оголошені Чернівецька і Тернопільська області, а також місто Київ. Луганщина повідомила лише про 33 підтверджені випадки коронавірусу, а на тимчасово окупованій території області, було зареєстровано 119 випадків захворювання.

Показово, що напередодні проведення наради , а саме: 28 квітня, очільник Луганської ОДА Гайдай і народний депутат фракції "Слуга народу" Олексій Кузнєцов звернулися до уряду з проханням пом’якшити карантин в області і пояснили це низьким рівнем захворюваності на COVID-19. "Луганщина "тримає удар" щодо COVID-19. Дуже сподіваюсь, що і надалі залишиться така ж тенденція. Разом з народним депутатом підготували звернення до прем'єра, щодо поетапного пом'якшення обмежень, дотримуючись жорстких, карантинних вимог", – написав голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у своєму зверненні до прем’єр-міністра Шмигаля.

До речі, "кольорове зонування" , про яке говорить голова Луганської обласної ВЦА Гайдай, було введене постановою Кабміну лише 22 липня.

Нагадаю, Сергій Гайдай ще 28 квітня попрохав пом’якшити карантин, коли ще не була впроваджена відповідна зональність. Тобто, очільник Луганщини або вводив в оману центральну владу, або просто шельмував даними. Міністр з питань охорони здоров’я Максим Степанов 20 квітня повідомив, що 7 областей країни вчасно не подають дані про кількість проведених тестувань на коронавірус. Луганщина була серед них. "Це недопустимо. Тому я вже дав відповідне розпорядження головному санітарному лікарю Віктору Ляшко, який уточнює причини такої ситуації. Після того, як ми отримаємо відповіді – будемо робити відповідні висновки", – зазначив Степанов.

Заступник директора Луганського обласного лабораторного центру МОЗ України Володимир Жданов повідомив журналістам, що у центр надійшла лише …одна проба на коронавірус. З неї дослідження не робили. "З однієї проби ніхто не робить. Там плажка на кілька штук. Хоча б дві було. В нас ця проба і на сьогодні зранку вже доставляють проби, і після обіду будуть робити", – зазначив Володимир Жданов.

До речі, станом на 29 квітня Луганська область була найгірше в Україні забезпечена медичними ресурсами для боротьби з коронавірусів. Інформація про це відображена на інтерактивній мапі медичного забезпечення від YouControl. На цій карті дані автоматично аналізуються системою і розраховується показник, на скільки днів вистачить ресурсів опорних лікарень, відповідно до алгоритмів МОЗ та за умови лінійного розвитку захворювання вірусом. Луганщина була забезпечена медичними ресурсами на 0, 5455 днів. Тобто, менше ніж на добу.

Недалекоглядна політика керівництва області призвела до того, що станом на 14 жовтня в підконтрольних Україні районах Луганської області зафіксовані 2015 випадків інфікування коронавірусом, в той час, як на території т.зв. "Луганської народної республіки" – 1225 випадків. Зазначу, що "за дивним збігом обставин", попри впроваджені ОДА жорсткі карантинні заходи, наразі підконтрольна Україні Луганська область суттєво випереджає окуповані території за кількістю інфікованих COVID-19.

Ще однією причиною стрімкого зростання інфікованих на підконтрольній території є відсутність контролю за дотриманням самоізоляції людей.

Сергій Гайдай у своєму Facebook заявив, що найчастіше коронавірус знаходять у людей, які перетинають КПВВ "Станиця Луганська" з окупованих районів Луганської області. За його даними, з 8 осіб, які перетинають пункт пропуску, 7 є потенційними носіями смертельної хвороби. І тут виникають питання до таких повідомлень глави ОДА. Нагадаю, що з 1 серпня згідно з Постановою Кабміну №641 повинна була б бути скасована обов’язкова самоізоляція осіб, які перетинали умовну лінію розмежування через КПВВ.

«З 1 серпня постанова набуває чинності, і з цієї дати під самоізоляцію тепер не попадають громадяни, які перетинають лінію розмежування та межу з Кримом, слідуючи з окупованих територій», — повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

31 серпня аналітичний відділ ГІ "Права Справа" оприлюднює інформацію щодо епідеміологічної ситуації на окупованих територіях Луганської і Донецької областей. В повідомленні йдеться про наступне: "Варто зауважити, що наразі на окупованих територіях Донбасу зафіксовано спалах коронавірусної хвороби COVID-19. Примітно, що окупаційна влада не застосовує режим самоізоляції в ОРДЛО. Так, станом на 31 липня, на окупованій території Луганської області (ОРЛО) зафіксовано 612 випадків зараження коронавірусом. Епідеміологічна ситуація на окупованій території Донецької області (ОРДО) набагато гірша — за останню добу там виявили 18 хворих, але в цілому зареєстровано понад 1700 інфікованих COVID-19. Від COVID-19 в ОРДЛО померли більше 100 осіб. Настільки різкий спалах захворювання в ОРДЛО свідчить про масове зараження, яке відбулося у місцях масового скупчення цивільних людей."

Крім того, у повідомленні "Права Справа" наголошується, що попри ці наявні загрози, українська сторона не привертає увагу міжнародних спостерігачів СММ ОБСЄ, а також міжнародних партнерів у рамках Мінських домовленостей і нормандської підгрупи, до погіршення епідеміологічної ситуації на непідконтрольних територіях.

Показово, що після появи цієї публікації уряд передумав і скасував свою постанову, тобто карантин і самоізоляція з 1 серпня продовжують діяти. Якщо Гайдай говорить про те, що більшість інфікованих – це мешканці ОРЛО, тоді виникають запитання щодо проходження цими особами режиму обов’язкової самоізоляції. Тобто, якщо слідувати його логіці, ці люди не проходять самоізоляцію, і наразили на смертельну небезпеку жителів підконтрольної частини Луганської області. Відповідно, з 33 осіб у квітні, за дуже короткий проміжок часу, показник зріс до 1917 інфікованих.

Катастрофічна ситуація склалася і в медичних закладах підконтрольних районів Луганської і Донецької областей – рівень заповненості ліжок сягає 76-97%. Станом на 8 жовтня у інфекційному відділенні лікарні м. Лисичанськ, зайняті усі ліжка, вільних місць не залишилося. До того ж, у період такого загострення епідеміологічної ситуації, Лисичанськ на чотири дні залишиться без питної води через заплановане відключення насосних станцій.

Переконаний, що Луганська ОДА не скористалася часом задля створення додаткових місць для інфікованих коронавірусом і осіб, які проходять самоізоляцію.

Ще 17 квітня прес-служба Луганської ОДА поширила заяву заступника глави облдержадміністрації Наталії Романенко, в якій остання спростовувала інформацію щодо неготовності організованих на Луганщині місць обсервації до прийому громадян і забезпечення захисту медпрацівників. Однак нинішня статистика захворювання демонструє, що причина криється саме у бездіяльності керівництва Луганської ОДА. Справа в тому, що на україно-російському кордоні досі працює контрольно-пропускний пункт Мілове. За добу його перетинають близько 300 осіб. Згідно з постановою Кабміну, усі вони зобов’язані проходити обов’язкову обсервацію, але ця норма не виконується через брак медичних ліжок.

Можна констатувати і низьку забезпеченість лікарень медичним обладнанням на контрольованих територіях Луганщини.

Так, Сергій Гайдай нещодавно заявив, що може виникнути проблема забезпечення киснем медичних закладів Луганщини. Він пояснює це тим, що кисень використовується не лише для запобігання чи лікування COVID-19, але й в інших цілях. Це пояснення не витримує критики. Заява Луганської ОДА про те, що буде налагоджене виробництво медичного кисню на Сєвєродонецькому об’єднанні «Азот», знову ж таки, ставить під сумнів питання про адекватність обласної адміністрації в реагуванні на зовнішні виклики у вигляді погіршення епідеміологічної ситуації. Ще у травні місяці ГІ "Права справа" повідомляла, що Луганщина за рівнем забезпечення медичними ресурсами, посідає останнє місце в Україні. І з огляду на статистику 14 жовтня, ситуація абсолютно не змінилася.

З огляду на ці факти,зазначу, що звітуючи про жорсткі карантинні заходи, успішну боротьбу з коронавірусною інфекцією, керівництво Луганської області вводило в оману не лише Міністерство охорони здоров’я, але і політичне керівництво країни. Це призвело до того, що сьогодні вже контрольовані райони Луганської області опинилися в зоні епідеміологічного лиха і половина з них наближаються до "червоної зони".

На мою думку, це свідчить про абсолютне нерозуміння керівництвом області специфіки регіону, відсутність кадрових рішень, і неготовність обласної влади давати відсіч зовнішнім викликам.

Нагадаю, з понеділка, 12 жовтня, в Україні набуло чинності нове карантинне зонування. Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні зростає навантаження на медичну систему, а в лікарнях перебуває 20 тисяч хворих на коронавірус пацієнтів.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні склалась загрозлива ситуація із захворюваністю на COVID-19, тому відомство наполягає на посиленні протиепідемічних заходів і продовженні карантину до кінця року.

Д. Снєгирьов.