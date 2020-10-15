Президенту может грозить импичмент, если его новый «опрос народа» будет финансироваться частными лицами

Как сообщает Знай.юа, об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook.

Финансирование частными лицами деятельности президента - неконституционное и может стать основанием для начала процедуры импичмента!

Итак, относительно так называемого опроса от Президента.

Напомню, что полномочия Президента четко определены разделом 5 Конституции и могут быть реализованы лишь в пределах средств бюджета определенного на его деятельность.

В случае, если инициативу о так называемом «опрос народа» будут финансировать частные лица - это будет означать прем нарушение Конституции и станет основанием для начала процедуры импичмента.

Теперь относительно содержания вопросов.

Очевидно и не социологу, что идея пожизненного заключения коррупционеров-чиновников поддерживает минимум 90 процентов граждан. Поэтому все президенты обещали «Бандитам - тюрьмы» или «Посади 3 друзей-коррупционеров», но ничего не делали! Вопрос Зеленского - «Коррупционерам - пожизненную тюрьму» тоже можно реализовать путем внесения неотложной законодательной инициативы от Президента и реализацией Закона правоохранителями. Опрос под участками не мешает и не помогает этому.