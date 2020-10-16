Український адвокат та народний депутат Олександр Качура приєднався до звернення фахівців у сфері державної безпеки до керівництва України щодо нової редакції Закону «Про Службу безпеки України» Качура написав про недоліки законопроекту у своєму Фейсбук. Далі наводимо його слова без змін. Зараз о 10.00 комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки заплановано розглянути та зареєструвати законопроект № 3196 і подати його на повторне перше читання.

Очевидно, що зазначена редакція законопроекту містить низку юридично невиважених положень, які, на мій погляд, можуть негативно вплинути на безпекову ситуацію в Україні.

Тому, до вашої уваги декілька з багатьох недоліків законопроекту № 3196:

• скорочення штату СБ України на більш ніж на 10 000 співробітників за 3 роки. Таке скорочення є необґрунтованим як економічно, так і з точки зору ефективного забезпечення державної безпеки України в умовах складного безпекового середовища (слід враховувати, що загальна чисельність ФСБ РФ та КДБ РБ за різними оцінками складає близько 200 000 осіб без урахування чисельності інших спецслужб);

• протиправна невибіркова люстрація всієї середньої ланки кваліфікованих оперативних співробітників;

• непрозора процедура звільнення Голови СБ України;

• усунення Служби безпеки України від виконання функції досудового розслідування.