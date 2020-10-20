Сьогодні Зеленський зробив своє послання до Верховної Ради. Кажу, Зеленський не президент, тому що мені здається важко називати його президентом, тому що не справа президента брехати власному народу.

Про це заявив Андрій Білецький у своєму Телеграм-каналі. Далі наводимо слова автора без змін.

Там я не зрозумів про, що це послання. По-моєму «за все хорошее, против всего плохого». Був момент який мене особисто зачепив. Зеленський сказав щось накшталт, можна скільки завгодно брехати про нашу не патріотичну позицію, але вперше з 2014 іноземні добровольці отримали українське громадянство. То по цій ситуації я хотів би розказати трохи фахово.

Як отримали українське громадянство, скільки отримали українське громадянство при Зеленському. Ну по-перше справа в тому, що наприкінці каденції Порошенка в нього депутатами національнастами в тому числі мною, було продавлено закон про надання, спрощене надання громадянства іноземним добровольцям. Так що тут заслуги Зеленського точно немає.

По-друге, хто отримав це громадянство, більше 300 людей, наскільки мені відомо подавали або збирались подавати документи на отримання громадянства. З людей які подавали через юристів національного корпусу, це приблизно 50 чоловік. Якщо бути точним 46 чоловік, які подавали через нас документи. Так от серед цих 46 людей, тільки 20 отримало за цей час півтора роки громадянство. 10 людей уже 50 діб папери, які пройшли там міграційну службу, комісію президента України, 10 людей їхні папери 50 діб лежать на столі у Зеленського.

Він їх не підписує. Елементарно. Хоча прострочені уже всі дати і хоча президентами такі речі підписуються за добу-дві, це так підмахується папірець. Мова йде тільки про не бажання підписувати ці документи.

З тих 20 відомих мені людей які отримали громадянство, я скажу наступне - вони не отримали повноцінного громадянства, вони отримали таку папірець у прямому сенсі слова, папірець А4, який складаються в декілька разів. Це тимчасова посвідка , про те що людина отримала українське громадянство. Через 2 роки ця посвідка перестає діяти і людина повинна отримати нормальний паспорт.

Але є одне але. У зеленського так прописали цю процедуру, що через 2 роки цим людям треба відмовитися від попереднього громадянства.

А вся проблема була насправді у більшості добровольців в тому, що ці люди з Білорусії або Росіі. І ніяк поїхати додому і там відмовитися від громадянства вони не можуть. Як і бояться піти в посольство , для того щоб потім не летіти в дипломатичній пошті в Москву або Мінськ. І тому ці люди, ну так 2 роки надалі вони стануть не громадянами України.