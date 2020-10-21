Держекоінспеція зацікавлена в тому, аби українці ставали громадськими інспекторами із захисту довкілля

Про це розповів очільник Держекоінспекії Андрій Мальований, пише Знай.

Далі наводимо текст автора без змін та коментарів:

Штрафувати порушників природоохоронного законодавства, складати адміністративні протоколи, нараховувати збитки за шкоду завдану довкіллю – ці повноваження можуть здійснюватися не лише працівниками Держекоінспекції, а і звичайними громадянами, які стали громадськими інспекторами ДЕІ.

Сьогодні в Україні працюють 487 таких інспекторів. Це українці, які вирішили зробити свій вклад у захист довкілля і на добровільних засадах допомагати боротьбі ДЕІ з екологічними порушеннями.

Отримання повноважень громадського інспектора – це можливість активного впливу на покращення екологічного стану в межах свого міста чи селища. Саме завдяки громадським інспекторам ДЕІ (у багатьох випадках) оперативно дізнається про кричущі порушення екологічного законодавства та може швидко відреагувати, зафіксувавши незаконні дії та встановивши за них відповідальність.

Так, згідно з Положенням про громадських інспекторів з охорони довкілля (затверджено наказом Міністерства екології та природних ресурсів №88, від 27 лютого 2002 року) "добровольці" інспекції мають наступні повноваження:

✅перевіряти суб'єкти господарювання у разі виявлення на їх територіях екологічних порушень без офіційних дозволів та наказів на проведення перевірок;

✅складати адміністративні протоколи на порушників та подавати їх до Держекоінспекції для притягнення винних до відповідальності;

✅разом з інспекторами ДЕІ брати участь у підготовці матеріалів про відшкодування збитків, які потім можуть подаватись до суду.

Щоб стати громадським інспектором, потрібне гарне знання природоохоронного законодавства, зокрема, вміння працювати з різними методиками нарахування збитків.

Для тих, хто вирішив долучитися до команди Держекоінспекції, потрібно зробити наступне:

▪подати заяву та рекомендацію від громадської організації до відповідного органу Держекоінспекції;

▪пройти співбесіду з керівниками структурних підрозділів ДЕІ;

▪отримати посвідчення громадського інспектора та «закріпитися» за певною територією. Посвідчення громадського інспектора видається терміном на один рік і може бути пролонговане на наступний період за результатами щорічного та щоквартальних звітів;

▪пройти навчання та інструктаж з техніки безпеки в тероргані Держекоінспекції.