Писать о выборах, чем полна душа и от чего она болит сложно. Кажется, совсем недавно проходили выборы в Верховный Совет, выборы президента. Этими выборами, как черным ядом, отравлена душа, от них болит она и сейчас, своей никогда не утоляющей тоской, болью и тревогой об Украине.

25.10.2020 года состоятся выборы в местные советы. Внимательно присмотритесь к спискам и кандидатам в меры, кто идет в депутаты.

Они совершенно не задаются вопросом пригодны ли они к чему ни будь, кроме личного интереса. А многие кандидаты в меры, как А.Пальчевский, берут в списки кандидатов в депутаты старых ягнят, которые в другой отаре блеяли когда то.

Кто такой Андрей Пальчевский? Только один человек известный, талантливый журналист Д.Гордон вывел из тени А.Пальчевского, а звучные его слова, как тень, проходят мимо.

В подлинной жизни А.Пальчевский человек с сомнительной нравственностью. Необходимо предостеречь многих людей в том числе доверчивых бизнесменов, политиков, журналистов, которые простосердечно вверяют ему свои планы, мысли и свою будущность.

Андрей Пальчевский профессиональный игрок, которого называют то бизнесменом, то телеведущим, обладающим циничным пустозвонством и пусторечием. На этих выборах пытается ставить комедию на подмостках путинской политики, которая воздвигнута на бочке пороха.

За годы учебы, затем верного служения хозяевам, которые научили Андрея важнейшему искусству, умело скрывать свои планы, мысли, входить в доверие и манипулировать людьми, а затем нанести в спину неожиданный удар.

Эта школа и приемы спецслужб России, которыми он умело и в совершенстве пользуется.

Знаток бурь, интриг А.Пальчевский при поддержке В.Медведчука ринулся в политику. Возникает вопрос: «Кто, когда и где принял это решение – внедрить этого человека с несколькими масками в украинскую политику?» Зачем? Вы все правильно поняли и догадались, кому этот человек поет свои песни.

Выступая на телеканалах В.Медведчука, балагурит с ведущими, осторожно критикует президента. Бездушными, возбуждающими речами обещает избирателям города Киева «манну небесную».

Звучные слова А.Пальчевского, в которых нет искренности, сопричастности к украинской жизни, истории и украинскому народу.

Его слова – это только фразеология, Пиар, теоретическое обличие для того, что бы «очаровать избирателя».

Беря бюллетень, думайте, делайте выводы и выбирайте не пальчевских, а грамотных, достойных украинских патриотов, чтобы после выборов не возмущаться, что вас в который раз обманули безумными, пустопорожними речами и обещаниями, как сказал поэт: «Все тает в фарисействе. Жизнь прожить – не поле перейти».

Народный обозреватель.