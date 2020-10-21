В конце ноября 2019 года замглавы Фонда госимущества Сергей Игнатовский незаконно уволил гендиректора ГП «Электротяжмаш» Дмитрия Костюка с должности. Об этом пишет нардеп Андрей Холодов в своем Фейсбук.

Мотивация – невыполнение экономических KPI по работе завода, хотя год назад завод был в приличном финансовом состоянии. Летом Костюк выиграл суд у ФГИ, приказ о его увольнении отменен.

Пока Костюк судился, вместо него глава ФГИ Дмитрий Сенниченко провел на должность своего решалу Виктора Бусько.

И всего за полгода Бусько практически уничтожил финансового успешный крупнейший харьковский завод!

Этого человека Сенниченко протолкнул на должность специально, чтобы максимально загнать завод в минус перед приватизацией и продать потом за копейки.

Сравним показатели работы Костюка и Бусько. Только цифры.

Среднемесячный объем производства «Электротяжмаша» в 2019/2020 году упал примерно в 3 раза (с 189 млн грн до 66 млн грн).

Сорваны контракты с «Укргидроэнерго».

Костюк имел подтвержденный портфель заказов на 2020 год на уровне 2,4 млрд грн, загрузка завода была на уровне 90-100%.

Бусько новых заказов на завод не нашел, сейчас 75—80% производства и 150-200 рабочих ПРОСТАИВАЮТ (затраты на простой персонала – около 3 млн грн в месяц).

Объем поступлений денег от заказчиков упал почти в 10 раз (с 250 млн до 30 млн грн). Растут долги перед поставщиками и кредиторами.

У Костюка долгов по зарплате и обязательным платежам не было. Фонд зарплаты – 40 млн грн в месяц, 9 млн грн – энергоносители, налоги, созвзносы.

Бусько задерживает зарплату сотрудникам минимум на 1-1,5 мес, на предприятии забастовки, уволено 10% сотрудников, долг перед людьми по зарплате на сентябрь 2020 года – 65 млн грн.

Зарплата тех, кто еще работает, стала меньше на 27%. Харьковские медиа пишут, что задержки зарплаты начались ВПЕРВЫЕ ЗА 15 ЛЕТ.

По итогам III квартала 2019 года Костюк получил чистый финансовый результат 6 млн грн, Бусько за II квартал 2020 года - минус 172 млн грн.

При этом Бусько еще и незаконно занимает должность и.о. гендиректора последние полгода – конкурс должен был состояться еще весной.

Завод уверенно идет в сторону банкротства.

В июне на заводе за долги отключали канализацию.

Сейчас деньги через суд требует Пенсионный фонд.

В понедельник на «Электротяжмаше» уже была предупредительная забастовка сотрудников.

Акции протеста будут продолжаться.

По-моему Сенниченко наруководил уже не только на увольнение, но и на пачку уголовных дел. Он

сознательно покрывает преступника Бусько и наносит стране колоссальный ущерб.

Это профессиональное воровство государственных ресурсов.

Даже Ярославский уже бьет тревогу, что «Электротяжмаш» не доживет до приватизации.

Я написал относительно деятельности Сенниченко очередное заявление в правоохранительные органы.

Из практики я вижу, как его систематически покрывает НАБУ и Антикоррупционный суд.

Посмотрим, как получится в этот раз.

И Сенниченко, и Бусько должны быть уволены как можно быстрее.