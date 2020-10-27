НЭК "Укрэнерго" официально открыло подстанцию 500 кВ "Кременская", которая подсоединила северную часть Луганской области к объединенной энергосистеме Украины.

"Подстанция "Кременская" является последней важной вехой, которая позволила выстроить инфраструктуру, которая гарантирует надежное питание потребителей Луганщины, когда украинская энергосистема будет отсоединена от России и Беларуси, что будет предшествовать интеграции нашей энергосистемы с европейской", - заявил компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицький.

Проектирование подстанции в Кременной началось в 2016 году. Проектная стоимость строительства-1 млрд 719 млн гривен, но конечная стоимость строительства объекта составила 1,28 млрд грн (с НДС), что на 25,5%, или на 438 млн грн меньше начальной.

Примечательно, что экономию средств в размере 438 млн гривен объясняют применением новых методов строительства и использования новейшего оборудования.

Казалось бы, можно только приветствовать применение подобных передовых технологий в строительстве, которые дали возможность сэкономить такую фантастическую сумму. Напомню, речь идет о почти 500 млн гривен. Но, на мой взгляд, дело тут не в новейшем оборудовании и передовых методах строительства. Дело в придирчивому вниманию со стороны ГИ "Права Справа" до возможных коррупционных схем во время строительства подстанции, которых удалось предотвратить благодаря своевременной реакции и огласки в СМИ.

Меньше с тем, вернемся к самому строительству.

Для решения проблемы обеспечения надежного энергоснабжения контролируемых ВСУ территорий Луганской области Кабинетом министров было рассмотрено предложение Луганской военно-гражданской администрации о проектирование строительства новой подстанции 500 кВ в районе города Кременная и линии 220 кВ. По словам временно исполняющего обязанности главы "Укрэнерго" Ковальчука, во втором полугодии 2016 года должно начаться строительство новой подстанции и до конца 2017 года должно завершиться.

Напомню, что в свое время о строительство ЛЭП в Кременной говорил еще и. о. директора "Укрэнерго" Юрий Касич. Озвучивалась стоимость проекта-500 млн. "в планах заложено строительство еще одного источника питания. Эти предложения были поддержаны Луганской ОВГА, а также направлены в Министерство энергетики. Стоимость этого проекта-500 млн. грн, срок реализации, если не будет организационных и земельных задержек, – 12 месяцев", – поделился тогда планами Касич.

Примечательно, что по оценкам экс-главы Луганской областной военно-гражданской администрации Туки стоимость строительства должна была бы стоить бюджету примерно 10-12 миллионов долларов на протяжении 2-3 лет. "Конечно, это немалые средства, но никак не 500 миллионов гривен. К тому же, ведутся переговоры с владельцами крупных промышленных предприятий по софинансированию строительства, потому что они не меньше жителей заинтересованы в этом. Предварительное согласие достигнуто", - подчеркивал он.

Согласно курсу валют НБУ по состоянию на 28 сентября 2015 года (доллар США-2158.8351) стоимость строительства должна была бы стоить – 260 млн. гривен.

Начать в 2016 году строительство подстанции в районе Кременной не удалось. В свою очередь, в январе 2017 года НЭК "Укрэнерго" объявила тендер на строительство в Луганской области подстанции 500 кВ "Кременской". Ожидаемая стоимость строительства – 1,08 млрд. гривен без НДС. Подстанцию должны были построить в течение 2017-2018 годов.

Победу в тендере НЭК "Укрэнерго" на строительство подстанции (ПС) "Кременской" 500 кВ одержало ООО "Киевская энергетическая строительная компания" (КЕБК, Ивано-Франковск). "КЭСК" на аукционе в системе ProZorro предложила выполнить строительные работы за 1060,656 млн. грн., тогда как ожидаемая стоимость строительства ПС была заявлена на уровне 1083,333 млн. грн (без НДС). Генеральный подрядчик должен был выполнить все необходимые работы в течение 2017-2018 годов.

То есть, несмотря на то, что в 2017 году инфляция составляла 13,7%, стоимость подстанции "Кременской" выросла более чем вдвое – с 500 млн.гривен до более чем миллиарда.

4 июля 2017 года Кабмин одобрил ТЭО проекта и источник финансирования (из тарифа НАЭК "Укрэнерго").

19 октября 2017 года на сайте НЭК "Укрэнерго" сообщается, что состоялись общественные слушания по градостроительной документации Детального плана территории, предназначенной для строительства ПС 500 кВ " Кременская" с заходами ВЛ 500 кВ Донбасская-Донская и ВЛ 220 кВ "Кременской-Юбилейная".

23 мая 2018 года Кабмин официально выделил земельный участок под строительство Кременской подстанции и 26 сентября утвердил проект строительства и выделение необходимых средств в размере 1,677 млрд. грн.

То есть мы видим, что цена снова существенно увеличилась.

13 августа 2019 года на пресс-конференции в Киеве операционный директор "Укрэнерго" Владимир Кудрицький заявляет о том, что НЭК "Укрэнерго" завершит строительство подстанции до конца мая 2020 года. По словам Кудрицкого, строительство было начато в 2017 году. Завершение строительства было запланировано на декабрь 2018 года, но из-за процесса согласования в Кабмине сроки сдвинулись.

На фоне заявлений операционного директора "Укрэнерго" интересны заявления еще одного чиновника, а именно: директора Департамента ЖКХ Луганской военно-гражданской администрации. 6 августа на брифинге для СМИ Виталий Сурай сообщил, что реализация проекта будет стоить примерно 2 миллиарда гривен. "Кстати, уже закуплено 99 % современного оборудования, работы выполнены на 70 %. Срок завершения всех работ – май 2020 года", – заявил он.

После появления информации об увеличении стоимости строительства до 2 млрд грн. на сайтах informator.news, enigma.ua и blogs.korrespondent.net выходит моя статья "Гибридная война и гибридная цена, или почему вокруг Кременской ЛЭП идут странные вещи". В статье поднимается вопрос о целесообразности расходования государственных средств на строительство ПС 500 кВ "Кременской".

Обращаю внимание на тот факт, что после появления моей статьи эти сайты были заблокированы на основании решения скандального судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка.

13 августа на уже упомянутой пресс-конференции операционный директор "Укрэнерго" Владимир Кудрицький заявляет, что стоимость строительства ПС будет составлять 1,3 млрд. гривен, при утвержденной Кабмином предельной смете 1,7 млрд гривен.

Таким образом, буквально за неделю после публикации разоблачительных материалов реализация проекта строительства подстанции с 2 миллиардов гривен снизилась в разы и составит 1,3 млрд. гривен. Напомню, конечная стоимость строительства объекта составила 1,28 млрд грн (с НДС), что на 25,5%, или на 438 млн грн меньше начальной.

А начинали с 10-12 миллионов долларов и успешных переговоров с владельцами крупных промышленных предприятий по софинансированию этого строительства.

Сейчас подстанция заработала в штатном режиме в составе объединенных энергетических систем Украины. В компании отмечают, что новая подстанция является самым современным объектом "Укрэнерго".

Дмитрий Снегирев - историк, сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", специально для Politeka.