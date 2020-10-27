Сьогоднішня низька явка та перфоменс від Зеленського пов’язані з тим, що сьогоднішні партії не займаються партійним будівництвом. Сьогоднішня низька явка показує, що в немає достойних людей, які б могли і в полі мобілізувати свого виборця і могли організувати виборчий процес, які б могли б організувати комунікаційну компанію з приводу цієї нової виборчої системи. Коли люди в ЦВК кажуть, що ми не знаємо як рахувати нову виборчу систему невдалу, то починається провал державної політики і організаційної.

Так зване “опитування Зеленського” - навіщо воно проводиться?

Є така технологія, вона називається формуюче опитування, під виглядом соцопитування дана технологія привертає увагу до певного питання чи до певної персони. В даному випадку президент привертає увагу до себе, до того що він наче займається питаннями прямої демократії. Таким чином у людини складається хибне уявлення, що про неї думають, турбуються про її життя, а насправді таким чином політики просто впливають на думки людей. Це достатньо стара технологія. Таку технологію свого часу використовував Гройсман перед виборами до парламенту, президент зробив це трохи елегантніше. Але все одно я вважаю, що це пряме використання админресурсу, а отже порушення.

Сьогодні я хочу звернутися з приводу виборів та моніторингу виборчого процесу, використання адмінресурсу та фальсифікації на виборах. Я ретельно стежила за порушеннями на різних виборчих дільницях:

-в першу чергу це адмін ресурс- примус до голосування за певних кандидатів працівників державних та комунальних установ так і представників центральної влади в тому числі адміністрації президента

- другий фактор це боротьба з підкупом виборців як в маленьких селах та селищах так і в Києві

- третій фактор це безпосередньо порушення на дільницях, порушення процедури голосування, порушення доступу на дільниці, та безпосередньо сам процес підрахунку голосів.

З приводу Зеленського і явки.

Явка дуже низька. Партія президента “Слуга Народу” програє навіть у своїх “рідних регіонах” - це наприклад Кривий Ріг.

Отже які були основні порушення на виборах:

1. Підвози виборців зустрічалися досить масово (Аджея в Києві).Так в Києві зафіксовано два автобуси з громадянами з Житомирської області у кількості 132 особи біля виборчих дільниць у Святошинському районі столиці.

2. Використання Агітації в інтернеті – реклама і поширення її в інтернеті.

3. Розміщення статей в пресі про кандидатів (формуючі статті). Також розміщення новин про голосування певного кандидата.

4. Вірусні відео від кандидатів (наприклад Ляшко навмисне представив свій ролик з піснями) для поширення і в день і тиші і в день виборів.

5. Прямий підкуп виборців також був присутній від (людям пропонували від 300 до 1000 гривень за голосування за певну партію чи кандидата, в залежності від регіону, населеного пункту).

6. Присутній і непрямий підкуп виборців (подарунки до виборів і в день виборів) засоби особистого захисту, рюкзаки, встановлення майданчиків для дітей за кілька днів до виборів

7. «Формуюче опитування» від Президента я теж вважаю грубим порушенням.

8. Фейк ньюс (псевдопорушення від кандидатів)

9. ТІТУШКИ і силовий тиск (Чернігів).

10. Формуючі опитування в інтернеті (публікація даних).

11. Необладнані ділянки (Житомир).

12. Купівля місць від технічних кандидатів у комісіях, механізм через які будуть відбуватися фальсифікації.

Правоохоронці фіксують порушення, але це поодинокі випадки, і в основному у великих містах: Київ та область, Дніпро, Одеса, Львів.

Підсумовуючи хочу сказати, що результати екзит полів та виборів покаже, що люди не вірять в одноденні проекти та розчаровані сьогоднішньою несистемною владою. Звісно це не оптимістично на сьогодні - АЛЕ це поштовх для СИСТЕМНИХ, ЗМІСТОВНИХ та САМОДОСТАТНІХ політичних сил.

Одарченко Катерина - політтехнолог, президент Institute for democracy and development "PolitA"