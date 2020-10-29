В Україні потрібно запровадити "нульову" декларацію за прикладом Грузії

Про це у своєму Facebook заявив нардеп Сергій Шахов.

Далі наводимо текст автора без змін та коментарів:

Рішення КСУ створило багато галасу, в якому можуть потонути реальні запитання. 1. Як називається країна, в якій з 2015 року п'ять новостворених антикорупційних органів не покарали жодного чиновника за брехню в декларації? Правильно, це – Україна.

2. Хто прийняв закони, які суперечать Конституції України? Автори всієї антикорупційної структури таким чином побудували Колоса на глиняних ногах. Якого змогла звалити купка депутатів та суддів.

3. Хто основні бенефіціари рішення КСУ? Адже це навіть не чиновники. Бо яка їм різниця, чи діють закони, якщо все одно нікого з них не карають?

Справжні ж отримувачі вигоди від рішення Конституційного суду – це антикорупційні органи. Прокуратури, бюро та департаменти, які роками проїдали мільярди наших з вами грошей.

Замість того, щоб ловити хабарників та займатися своєю безпосередньою службою, силовики залізли у взаємні розбірки: порушували проти один одного кримінальні справи, публічно сварилися.

Зате теперь вони мають індульгенцію за безрезультатну роботу.

"Винні не вони, а суд"