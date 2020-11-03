У земельних відносинах в Україні вже закладена революційна ситуація: власники землі не хочуть, як зараз, а орендарі не можуть, як треба, та й не могли. Земельна революція незабаром!

Про це зазначив експерт Роман Головін, пише Знай.

Власники землі хочуть отримувати більше прибутку від землі, хочуть вільно розпоряджатися землею, хочуть мати право розривати договори оренди й мати можливість самостійно господарювати на землі. Українці – власники землі – хочуть відновлення й розвитку сіл і селищ, високооплачуваної роботи й достатку. Українці-власники землі знають, що так може бути і що так повинно бути.

Орендарі не хочуть та й не можуть забезпечити права і можливості власникам землі. Орендарі імпотентні відносно будь-якого розвитку, окрім власного збагачення. Така імпотентність не потрібна ні українцям – власникам землі, ні українському суспільству, ні Державі Україна. Оренда й орендар вже є відчутним непотребом у сільському господарстві, його відновленні та розвитку.

Єдиним виходом з цієї ганебної ситуації є зміна форми земельних відносин – земельна революція. Україна повинна відійти від орендних відносин, а земля повинна бути повернута її власникам з оренди. Незаконна (прихована) купівля-продаж землі повинна бути відмінена, і земля також повинна бути повернута її власнику – українському народу.

Власники землі повинні мати змогу самостійно господарювати на своїй землі незалежно від віку, фізичних та фінансових можливостей. Власники землі мають стати власниками аграрних підприємств нової формації з персоналізованим отриманням прибутку від участі в таких підприємствах – власники землі повинні стати учасниками (акціонерами) таких підприємств. Держава повинна створити всі умови для забезпечення здійснення самостійного господарювання – надати інформаційну, організаційну та фінансову підтримку самостійному господарюванню, заснованому на об’єднавчих принципах.

Об’єднавчі принципи (кооперація) дозволяють підприємствам нової формації бути суспільно значимі, прибутковішими й прогресивними.

Аграрні підприємства нової формації – підприємства за участю власників землі, які займаються виробничою діяльністю на землі своїх учасників (власників землі). Аграрні підприємства нової формації – це єдині підприємства, які можна віднести до первинних сільгосптоваробників. Вони, на відміну від підприємств-орендарів, є суспільно значимі виробничими утвореннями, й тільки такі підприємства мають право на підтримку держави, пільгове фінансування та надання інших можливостей та преференцій. Держава може підтримувати виключно громадян та їх суспільно-виробничі об’єднання (утворення), а не бізнесменів, орендарів та аграрну олігархію – суспільне понад усе!

Участь у таких підприємствах забезпечить прогресивний розвиток здійснення права власності на землю та прогресивний розвиток виробничих ресурсів. Сумарно це дасть кожному власнику землі збільшення прибутку від землі, що в порівнянні з орендною платою буде в 2-4 рази більше, та подальше інтенсивне відновлення та розвиток українського сільського господарства.

На сьогоднішній день в участі в таких підприємствах будуть зацікавлені всі власники землі – ті, які працюють зараз на землі одноосібно, і ті, що перебувають у кайданах оренди і ще навіть не думали про самостійне господарювання.

Так, участь власників землі в підприємствах, започаткованих на об’єднанні зусиль і можливостей незалежно від віку та фізичних можливостей власника землі, є самостійним господарюванням.

Об’єднання необхідне для вирішення важливих виробних питань, таких як:

отримання можливостей (у вигляді робіт та послуг, фінансових, матеріальних) для самостійного обробітку землі;

зменшення податкового навантаження;

зменшення собівартості продукції;

збільшення ефективності користування землею

збільшення персоналізованого прибутку кожного власника землі.

Земельна революція – це, в першу чергу, свідоме й підсвідоме бажання власників землі звільнитися від орендарів, мати можливість самостійно, в тому числі за підтримки держави, обробляти власну землю із застосуванням прогресивних організаційних та виробничих форм діяльності.

Здійснення земельної революції – це не тільки непереукладання договорів оренди на нові строки (вихід з орендних відносин), а й самостійне й самотужне оброблення власної землі.

Земельна революція - це здійснення головної вимоги власників землі: надання власнику землі права розривати (припиняти) договір оренди за його власним воевиявленням.

Право розривати договір оренди землі надає можливості власнику землі вийти з орендних відносин і почати господарювати самостійно, реалізуючи тим самим відновлення та розвиток аграрної галузі України через прогресивні організаційну і виробничу форму діяльності створених за участю власників землі аграрних підприємств нової формації.

Земельна революція – це здійснення самостійного господарювання через участь у Товаристві Власників Землі як ефективного за організаційною та виробничою формами аграрного підприємства нової формації.

Товариства Власників землі - це індустріальне господарювання; тільки індустріальне господарювання за участі власників землі може бути прибутковим і мати тенденції до стрімкого відновлення та розвитку.

Необхідно зберегти технологічність обробітку земельних площ (розміри земельних площ в обробітку повинні залишитися тими самими великими полями, які ми звикли бачити) – а це можливо тільки через об’єднання (кооперацію) площ, при цьому розподіл прибутку є персоналізованим і власник землі отримує прибуток (дивіденди), що відповідають результатам діяльності на його земельній ділянці.

Земельна революція – це пряме найвигідніше державне фінансування аграрних підприємств нової формації. Тільки такі підприємства, організовані за участю власників землі, за світовими стандартами мають право отримувати зазначене фінансування.

Вихід з орендних відносин, перехід на самостійне господарювання – це тільки первинний етап подальшого відтворення й розвитку аграрної та інших галузей країни.

Звісно, що діюча влада не спроможна до розглянутих нами і таких необхідних перетворень. Але ми й самі можемо почати їх здійснювати.

Ті власники землі, у кого закінчуються договори оренди, у кого земля вільна від орендаря, можуть ставати учасниками Всеукраїнського Товариства Власників Землі, починати спільно зі мною та іншими прогресивними українцями відпрацьовувати організаційні й виробничі питання діяльності аграрного підприємства нової формації. На нашому прикладі почне стрімко розвиватися самостійне господарювання – це буде вагомою підставою і для законодавчих змін, які визначать і право власника землі розривати (припиняти) договір оренди землі, і нададуть додаткові можливості власникам землі.