Відкриття двох нових Контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) прискорить міграцію інфікованих коронавірусом з тимчасово окупованих районів і спровокує епідеміологічний колапс у Луганській області та на всій території України.

Нагадаю, що 10 листопада на Луганщині заплановане відкриття двох нових КПВВ «Щастя» і «Золоте». Наразі ведуться ремонтні роботи з розбудови інфраструктури пунктів та підготовчі роботи із забезпечення їхньої безперебійної роботи. За оцінками спеціалістів, кожен КПВВ матиме пропускну спроможність 10-15 тисяч осіб.

Водночас, зазначу, що як на підконтрольних, так і тимчасово окупованих територіях Луганської області, сформувалася складна епідеміологічна ситуація із захворюваністю на коронавірус.

За останні дві доби на території підконтрольних Україні районів Луганської області, було виявлено 186 нових інфікованих COVID-19 і 8 летальних випадків. На тимчасово окупованій території, за офіційною статистикою, картина дещо краща – там від коронавірусу померли 3 особи. Водночас, сьогодні частина підконтрольної території Луганської області розташована у т.зв. «червоній» карантинній зоні. Варто зазначити, що за весь час досліджень в області коронавірус лабораторно підтверджений у 3881 людини. З них одужали - 1515 (82 за останню добу), лікуються - 2284, померли 82 людини.

Примітно, що проблема постачання кисню до медичних закладів досі фактично не вирішена, навіть попри те, що Київ перерахував 2,6 мільйонів гривень на ці потреби. Наразі закладам охорони здоров’я області вже розподілено субвенцію у сумі 10 687,5 тис. гривень на закупівлю товарів, послуг та робіт на системах киснезабезпечення.

Тобто, після відкриття двох КПВВ 10 листопада, з огляду на масштаб їхньої пропускної здатності, епідеміологічна ситуація може створити міну уповільненої дії, яка повністю знесе систему охорони здоров’я не лише Луганської і Донецької областей, а і всієї України.

Ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні теж досить складнаНаразі у країні нараховується близько 34 тисяч койко-місць для інфікованих COVID-19, з них оснащені киснем лише близько 9 тисяч. На мою думку, враховуючи темпи поширення хвороби в ОРДЛО, пропускну спроможність КПВВ «Щастя» і «Золоте», уже за два тижні в Україні може настати епідеміологічний колапс і гостра нестача медичних ліжок.

На цьому тлі дуже дивними виглядають заяви міністра охорони здоров’я Максима Степанова про те, що якщо в Україні за добу фіксуватимуть більше 20 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом, то буде впроваджена надзвичайна.

Попри цю загрозу, міністр з питань реінтеграції ТОТ Олексій Рєзніков і міністр оборони Андрій Таран нещодавно відвідали райони відкриття КПВВ і схвалили їхній запуск. Олексій Резніков запевнив про готовність України відкрити обидва КПВВ. "Я персонально за це відповідаю, за підготовку українською стороною на підконтрольній уряду території двох хабів, і я сподіваюся, що окупаційні режими з того боку також завершать свої інфраструктурні роботи", - заявив міністр

Але чомусь ними не враховано, що у місті Сєвєродонецьк наразі зафіксовані випадки, коли хворі на коронавірус лікарі беруть участь у профілактичних заходах по боротьбі з епідемією. А керівництво Луганської ОДА констатувало факт катастрофічної нестачі медичних працівників середньої низової ланки, які мають безпосередній досвід роботи з хворими на COVID-19.

Так, наприклад, обласному лабораторному центру МОЗ України, який проводить ПЛР тести на коронавірус, на даний момент не вистачає фахівців. Про це під час брифінгу в Сєвєродонецьку повідомив в. о. директора Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Юрій Стогній. Він нагадав, що в Луганській області також не вистачає медиків, які згодні працювати з хворими на коронавірус. За його словами, планується розробка резервного списку медиків.

Варто зауважити, що за весь час епідемії, на території Луганської області на COVID-19 захворіли понад 300 медиків, з них два випадки захворювання летальні.

З огляду на усі ці факти, переконаний, що влада обрала дуже невдалий момент для відкриття КПВВ і має чітко заявити про це у переговорній групі.

На засіданнях ТКГ у Мінську, Україна має акцентувати увагу на погіршенні епідеміологічної ситуації на тимчасово окупованих територіях, відсутності об’єктивної інформації щодо стану захворювання в ОРЛО і чітко заявити про неспроможність проконтролювати потік людей через КПВВ. Якщо Київ зараз погодиться на відкриття КПВВ «Щастя» і «Золоте» виключно заради політичних бонусів, тобто, демонструючи здатність держави виконувати нормандські домовленості, невдовзі Україну чекає сценарій введення надзвичайної ситуації через поширення епідемії. Не виключено, що саме цього і домагається Кремль – кордони ОРДЛО з Росією відкриті, автомобільне сполучення не зупинялося. Таким чином Москва хитро провокує дестабілізацію ситуації в Україні та підштовхує її до межі епідеміологічної кризи.

Нагадаю, в Україні зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу – за останню добу виявлено 8899 інфікованих. Найбільше нових випадків виявили у Києві (+789), Харківській (+712), Хмельницькій (+506), Донецькій (+496) та Житомирській (+470) областях.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що у разі заповнення 100% ліжок для хворих на COVID-19, лікарі вимушено застосують протокол медичного сортування.

Автор: Дмитро Снєгирьов, історик, співголова Громадської ініціативи "Права Справа", спеціально для Politeka