Появился проект постановления относительно правительственной версии бюджета на 2021 год от бюджетного комитета ВР.
Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает "Знай". Далее приводим слова автора без комментариев.
Среди главных приоритетов ВР увеличение финансирования на... самих себя?!
Напомню, что правительство предусмотрело на содержание ВР 2 миллиарда 288 миллионов 635.8 гривен, а в 2020 году было 2 миллиарда 44 миллиона 774.8 гривен
Сейчас депутаты решили добавить себе еще почти 250 миллионов:
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- почти 138 миллионов - на законодательную деятельность;
- почти 110 миллионов - организационное и материально-техническое обеспечение;
- почти миллион на освещение деятельности ВР.
Кроме того, депутаты планируют восстановить для своей деятельности в округах так называемый депутатский фонд в сумме 7 миллиардов 360 миллионов.
Итак, имеем первый результат работы над правительственным проектом бюджета-2021 в Верховной Раде - депутаты решили начать с самих себя, добавив финансирования на свое содержание и свою депутатскую деятельность в округах!