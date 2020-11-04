Появился проект постановления относительно правительственной версии бюджета на 2021 год от бюджетного комитета ВР.

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает "Знай". Далее приводим слова автора без комментариев.

Среди главных приоритетов ВР увеличение финансирования на... самих себя?!

Напомню, что правительство предусмотрело на содержание ВР 2 миллиарда 288 миллионов 635.8 гривен, а в 2020 году было 2 миллиарда 44 миллиона 774.8 гривен

Сейчас депутаты решили добавить себе еще почти 250 миллионов:

- почти 138 миллионов - на законодательную деятельность;

- почти 110 миллионов - организационное и материально-техническое обеспечение;

- почти миллион на освещение деятельности ВР.

Кроме того, депутаты планируют восстановить для своей деятельности в округах так называемый депутатский фонд в сумме 7 миллиардов 360 миллионов.

Итак, имеем первый результат работы над правительственным проектом бюджета-2021 в Верховной Раде - депутаты решили начать с самих себя, добавив финансирования на свое содержание и свою депутатскую деятельность в округах!