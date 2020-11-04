Понад мільярд гривень додатково отримає державний бюджет для ліквідації наслідків забруднення українських земель.

Про це пише голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований на своій сторінці у мережі Facebook, передає "Знай". Наводимо слова автора без коментарів.

Нову методику розрахунку грошових стягнень за шкоду від забруднення земель запропонувала Державна екологічна інспекція у проєкті наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про внесення Змін до Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства».

Нова методика встановлює єдині вимоги щодо розрахунку розмірів шкоди від порушень та визначає нові підходи до визначення коефіцієнту забруднення ґрунтів.

На практиці це значить, що у випадках сильного та особливо сильного забруднення (якщо концентрація забруднюючої речовини у кілька разів перевищує гранично допустиму та істотно впливає на біологічну продуктивність ґрунту і його властивості), розмір відшкодування збільшиться у 4-6 разів.

За середнього рівня забруднення (якщо перевищення гранично допустимої концентрації незначне і не призводить до помітних змін), розмір відшкодувань збільшиться в 2-3 рази.

У цілому за рік нова методика дозволить збільшити суму відшкодувань удвічі. Так у 2019 році Держекоінспекція пред’явила претензій на відшкодування збитків від забруднення земель на суму 1 мільярд 157 тисяч гривень. Якби розмір шкоди розраховували за новою методикою, ця сума склала б 2 мільярди 315 тисяч гривень.

Варто згадати, що за кількістю промислових забруднень на душу населення Україна посідає одне з перших місць у Європі. Найбільшим і вагомим за наслідками є хімічне забруднення. Найпотужнішим промисловим джерелом забруднення залишаються великі комбінати кольорової та чорної металургії. Щорічний обсяг шкідливих речовин на 1 км² площі в Україні у 6,5 раза більший ніж у США та у 3,2 раза – ніж у країнах Європи.