В Украине ввели карантин выходного дня, однако не предусмотрели никаких компенсаций для бизнеса
Об этом в своем Фейсбук пишет совладелец сети «Планета Кино» Дмитрий Деркач. Далее приводим слова автора без изменений.
Ну что ж карантин выходного дня ввели, никаких компенсаций, налоговых каникул, беспроцентных займов, помощи сотрудникам закрытых компаний.
Кинотеатры до 80% дохода получают именно в выходные. В будние дни люди не ходят в кинотеатры, они активно толпами ездят в общественном транспорте.
Поработаем неделю, после этого, вероятно, прийдется закрыть все наши кинотеатры и уволить 500 сотрудников. Оставить этих людей без работы и зарплаты.
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Мы делаем огромную ставку на нашу команду, тщательно отбирали, обучали сотрудников, формировали корпоративную культуру. Многие менеджеры, директоры, администраторы кинотеатров работают с нами с 2008 года или с момента открытия очередного кинотеатра.
И это все при том, что у нас безопасно, что подтверждается международными исследованиями. У нас намного безопаснее общественного транспорта, который продолжит переполнятся в будние дни. Я не понимаю, как можно было придумать этот идиотизм выходного дня.