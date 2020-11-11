В Украине ввели карантин выходного дня, однако не предусмотрели никаких компенсаций для бизнеса

Об этом в своем Фейсбук пишет совладелец сети «Планета Кино» Дмитрий Деркач. Далее приводим слова автора без изменений.

Ну что ж карантин выходного дня ввели, никаких компенсаций, налоговых каникул, беспроцентных займов, помощи сотрудникам закрытых компаний.

Кинотеатры до 80% дохода получают именно в выходные. В будние дни люди не ходят в кинотеатры, они активно толпами ездят в общественном транспорте.

Поработаем неделю, после этого, вероятно, прийдется закрыть все наши кинотеатры и уволить 500 сотрудников. Оставить этих людей без работы и зарплаты.

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Мы делаем огромную ставку на нашу команду, тщательно отбирали, обучали сотрудников, формировали корпоративную культуру. Многие менеджеры, директоры, администраторы кинотеатров работают с нами с 2008 года или с момента открытия очередного кинотеатра.

И это все при том, что у нас безопасно, что подтверждается международными исследованиями. У нас намного безопаснее общественного транспорта, который продолжит переполнятся в будние дни. Я не понимаю, как можно было придумать этот идиотизм выходного дня.