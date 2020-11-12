После масштабных пожаров на Луганщине власть не сделала никаких выводов

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет соучредитель партии "Наш край" Сергей Шахов. Далее приводим слова автора без изменений.

Луганщина горела: пожарные тушили, волонтеры помогали чиновники пиарились! Прошел месяц - награды выдали, а о другом забыли!



В 2020 году на Луганщине произошло 3 крупных пожара: в июле, августе и, крупнейший, в сентябре.



СЕНТЯБРЬСКИЙ ПОЖАР УНЕС ЖИЗНИ 11 ЧЕЛОВЕК, УНИЧТОЖИЛ 20000 ГА ЛЕСА И 400 ДОМОВ.

Он начался 30 сентября. Огонь быстро распространялся из–за благоприятных погодных условий - были засуха и сильный ветер. Гасить это стихийное бедствие, кроме пожарных из Луганской области, приехали подразделения из Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и других областей.



Чем тушили? А тем, что есть: подавляющее большинство пожарных машин были изготовлены еще во времена СССР. Их средний возраст составляет 30-40 лет.



На фоне этого 2 октября в Луганскую область приехал премьер-министр и заявил, что для Луганской и Донецкой области приобретут 30 современных пожарных машин.



Огонь более или менее удалось локализовать 10 октября. И ГСЧС Украины с гордостью рассказали об отводе подразделений, и о том, как их приветствовали жители Северодонецка.



Еще через несколько дней спасателей наградили. Как оказалось, это максимум того, на что были способны руководители. Никакой разработки превентивной стратегии на будущее, работы над ошибками или обновления материально-технической базы.

ЗАТО ГАСИТЬ ЛУГАНЩИНУ И ДОНЕТЧИНУ СНОВА НЕЧЕМ!



Тендер на новые пожарные машины, которые обещал Денис Шмыгаль, сначала объявили, а потом отменили. Хотя эти машины крайне необходимы – они имеют 8 тонн воды против лишь 2,5 тонн для автомобилей, которыми сегодня пользуются спасатели!



Возникает вопрос, что будет с Луганщиной в следующем году? Прикрывать просчеты чиновников снова приедут спасатели со всей Украины на старых пожарных машинах.



Так не может продолжаться! Мы на Луганщине уже заплатили слишком высокую цену: мы потеряли 11 граждан, были уничтожены целые села и сгорели наши леса.



Я лично и "НАШ КРАЙ" требуем от премьера и Президента выполнить то, что власть пообещала людям – обеспечить Луганскую и Донецкую области пожарными автомобилями!