Україна розширяє співпрацю з ЄС у галузі атмосферного повітря та відходів
Про це повідомив очільник Держекоінспекції Андрій Мальований, пише Знай.
Далі наводимо текст автора без змін та коментарів:
Охорона атмосферного повітря та поводження з відходами в Україні будуть здійснюватися за європейськими стандартами!
Державна екологічна інспекція приєдналась до участі у проєкті Євросоюзу «APENA 2» («Підтримка України в наближені законодавства ЄС у сфері навколишнього природного середовища»).
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Ця довготривала програма передбачає співпрацю ДЕІ з міжнародними експертами над підготовкою законодавчих та нормативно-правових змін згідно з вимогами ЄС.
Впродовж 3 років реалізації проєкту «APENA 2» фахівці інспекції зможуть отримувати консультації щодо створення проєктів законів, постанов та наказів, брати участь у заходах проєкту та вдосконалювати знання європейського законодавства.
Наразі ми вже маємо конкретний робочий план співпраці, який передбачає:
- консультації для ДЕІ стосовно впровадження директив ЄС щодо якості атмосферного повітря та законодавства ЄС про захоронення та утилізацію відходів видобувної промисловості;
- участь у розробці та втіленні інтегрованої інформаційної системи з управління відходами, де у відкритому доступі знаходитиметься інформація про ліцензії, видані для проведення діяльності у сфері поводження з відходами, розміщення полігонів та сміттєзвалищ, дані про забруднювачів та переробні потужності;
- проходження фахівцями тренінгів з питань дотримання екологічних стандартів ЄС.
Результатом такої співпраці стане зміцнення законодавчої та інституційної системи України у галузі атмосферного повітря та відходів.