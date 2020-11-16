Очень и очень зарядили сегодня у Степанова.



«Ми просто просимо оглянутися навколо себе і знайти інші додаткові джерела доходу, де можна заробляти під час карантину, - з дому, онлайн, дистанційно, надаючи дистанційні послуги на винос, на вивіз і тому подібне", - сказала заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак



Но выход есть!



Микичак запропонувала малому бізнесу "перетворювати проблеми у нові можливості, як це роками роблять медики в поліклініках, не маючи ресурсу, з жебрацькою заробітною платою, але максимально надаючи якісні медичні послуги кожному громадянину".



Дальше, из серии «еб@ть копать»



Крім того, за її словами, тимчасові робочі місця для підприємців готові надати лікарні.



Микичак зазначила, що наразі лікарні та центри медичної допомоги потребують "сильних і здорових робочих рук": економістів, бухгалтерів, санітарів, техніків, працівників пральні і кухні, електриків, водіїв, сторожів, вахтерів, різноробів тощо.



Комментарии излишни. Бурные продолжительные аплодисменты переходящие в овацию.