Україна продовжує співпрацювати з цивілізованим Заходом у сфері захисту навколишнього середовища

Про це розповів очільник Держеконіспекції Андрій Мальований, пише Знай.

Далі наводимо текст автора без коментарів та змін:

Держекоінспекція приєдналась до міжнародного проєкту «SWiPE» (Ефективне розслідування злочинів проти дикої природи у Європі), який реалізовується WWF (Всесвітній фонд дикої природи). Ця ініціатива націлена на боротьбу з браконьєрством, тіньовою торгівлею, незаконним виловом та вбивством рідкісних видів тварин.

В проєкті будуть брати участь 11 держав: Румунія, Сербія, Словаччина, Угорщина, Польща, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Іспанія, Італія та, звісно, Україна.

Спільно будемо працювати над наступними завданнями:

збором інформації і аналізом фактів злочинів проти дикої природи. Це дозволить учасникам проаналізувати, які механізми використовуються в тих чи інших країнах для оперативного виявлення порушень, та застосувати їх у себе;

запуском інформаційного порталу, в якому будуть публікуватися кейси щодо злочинів у сфері біорізноманіття.

Ресурс буде загальнодоступним, що дозволить всім охочим ознайомитись з найкращими світовими практиками запобігання злочинам проти природи;

проведення тренінгів для органів досудового розслідування та суддів, що дозволить розкривати більше екологічних злочинів та притягувати порушників до відповідальності.

Для Держекоінспекції в проекті надзвичайно важлими є впровадження європейського досвіду та найкращих світових практик для того, щоб покращити ефективність контролю в частині охорони дикої природи.

Проєкт «SWiPE» триватиме до серпня 2023 року і Держекоінспекція буде брати участь у всіх етапах.

Впевнений, за цей час разом з європейськими колегами зможемо віднайти вдалі механізми, щоб збільшити кількість розкритих екологічних злочинів та притягнутих до відповідальності порушників!