У нинішніх реаліях варто формувати новий Уряд національного порятунку

Таку думку висловив політик та лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.

Далі наводимо текст автора без змін та коментарів:

Одна із ключових обіцянок нового Президента України Володимира Зеленського - це "народний характер" діяльності влади, де "всі громадяни країни - президенти".

І от маємо низку нових президентів.

Спочатку Богдан вів себе як фактичний президент країни, щоправда публічно не демонстрував свій реальний статус. Навіть Зеленський, після звільнення керівника Офісу, назвав його другою людиною в державі.

Нинішній керівник Офісу Єрмак пішов далі - він публічно й неконституційно виконує обов"язки президента:

проводить наради з посадовцями в Офісі, дає вказівки урядовцям, керівникам ОДА, вітає Президента США.. і радісно про все це повідомляє на сайті Президента?!

От і Голова ВР Рвзумков вважає себе майже Президентом.

Між іншим, ВР, з цим майже президентом, вже кілька тижнів поспіль відверто посилає формального Президента Зеленського з його ініціативами про Конституційний Суд і Всеукраїнський референдум, бо його законопроекти парламент так і не почав розглядати.

А нині вже докерувалися до мишей, точніше до радників.

Радник голови Офісу Президента Єрмака Подоляк похвалився, що викликає Міністрів перед ефірами на телебаченні, а далі більше, звільняє керівника служби інформаційної політики Офісу: "Курдінович 16 листопада написав заяву про звільнення. Я її підписав?!" Уявляєте рівень народності влади - радник звільняє керівників підрозділів Офісу Президента???

Одним словом, Конституцію не читав, Законів не знаю..а керувати державою готовий?!

А тепер до констуктивного: за нинішніх коронавірусних обставин дочасні вибори поки що передчасні.

Натомість, формування нового Уряду національного порятунку із професійних, доброчесних і патріотичних людей, вважаю вкрай актуальним і потрібним.