А мій народ вас полюбив учора,

що буде завтра, я вам не скажу!

Д.Павличко

Господи Боже! Где, да и как эти годы прожить?

Где найти критерий, чтобы отличить истинные мысли от ложных, подлинные интересы от мнимых?

Что давало основание президенту В.Зеленскому, Н.Сольскому, Д.Гетьманцеву, Д.Разумкову и многим «Слугам» продать Землю, принять антибанковский Закон, нарушив более десяти статей Конституции. Что это – суть подлинных интересов народа? Ведь Конституция и свобода, суть подлинные вершины государства и толковать ее необходимо с высокой ответственностью между президентом, парламентом и народом. Конституция творит великое благо своими ограничительными законами, избавляя президента, парламент страны от многих тяжких промахов. И если следовать букве закона, она могла бы избавить президента от многих тяжких промахов и преступлений. Подписывая принятые парламентом законы, взгляните на своих советников, депутатов – Д.Разумкова, Н.Сольского, Д.Гетьманцева, А.Ермака, М.Редуцкого, А.Геруса, на алчные, ушлые, настороженные, хищные глаза и вы увидите, что в этих глазах означает Украина, свобода, Конституция, совесть, честь, украинский народ. Для них Конституция Украины лишь конкурентка и личный интерес.

Проблемы жизни украинской нации, совести, милосердия, морали, проблемы науки, культуры, здоровья, просвещения, экономики, производства, тарифов, судовой системы и многое, многое другое остались без внимания власти.

Президент В.Зеленский не видит, скорее не хочет видеть, что людям живется очень и очень плохо в этой зеленой « демокрадуре ».

Мы входим в зону всеобщей бедности и нищеты, безработицы, низкого качества медицины, просвещения, науки, скудных пенсий, высоких тарифов. Народ живет в мире страха, лжи, зла, коррупции, чиновников, политических игр.

Вдумайтесь! Как низко пала нравственность, какая циничная стала социальная политика. Люди потеряли веру в разум и душу. Политическая ложь губит страну, ведет к катастрофе. Для спасения В.Зеленского его орден «Слуги» расчищают ему дорогу ложью «во спасение». Очень плохо, когда эта дорога приводит к тому, что самый лживый станет в глазах миллионов граждан нашей страны олицетворением «высшей правды». Как это бывало не раз в нашей истории. Вспомните лидеров КПСС, и вам станет понятнее, к чему все это привело. Изменить жизнь в стране можно только разорвав отношения с этой властью.

Караул устал. Пора, пора покоя – сердце просит.

Давно пора подати у відставку.

Не ті часи. Не той театр.

Л. Костенко

Украинский Журналист Павел Ильюша