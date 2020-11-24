Главной идеей украинского плана "Б" по деоккупации Донбасса является введение миротворческого контингента. Об этом в интервью tsn.ua рассказал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

По словам Арестовича, украинская сторона уже фактически нашла способ обеспечить этот вариант. Он подчеркнул, что пока говорить о плане «Б» может только неофициально. По словам спикера украинской делегации в ТКГ, запасной план по завершению войны на Донбассе обсуждают в кулуарах, и от плана пятого президента Украины Петра Порошенко он «ничем не отличается».

«И ключевое слово там «миротворцы». От плана Порошенко ничем не отличается. Мы сейчас нашли способ фактически обеспечить миротворцев. Увеличение СММ ОБСЕ - это мощный элемент контроля», - отметил Арестович.

Впрочем, для того, чтобы на Донбассе появился миротворческий контенгент может пройти один год. Для этого Украине придется преодолеть немало подводных камней. Дело в том, что принятие решения о введении миротворческой миссии ООН должно пройти несколько этапов, что займет определенное время. Консультации, техническая оценка, голосование, формирование бюджета, вопросы количества контингента, его размещения, логистики. В итоге – это может стать тупиком.

Уже на первом этапе – консультаций – могут возникнуть серьезные противоречия. В частности, консультации о возможности миротворческой миссии проходят с обеими сторонами конфликта, которые должны дать согласие.

В нашем случае есть вопросы относительно второй стороны конфликта. Как известно, Россия настаивает, что сторона конфликта - самопровозглашенные «республики». Киев категорически это отвергает. Однако Украине сложно будет убедить наших западных «партнеров», что не «Л/ДНР» являются сторонами конфликта, а именно Россия – страна-оккупант.

Даже если мы убедим их, что Россия – оккупант, а потому не может участвовать в миротворческих операциях, начинается этап технической оценки. Представители ООН выезжают в зону конфликта и оценивают весь спектр вопросов, с которыми столкнется миссия – военная составляющая, политическая, религиозная, социально-экономическая.

Отмечу, что подводный камень технической оценки в том, что такую характеристику представители ООН могут дать лишь при условии гарантий их безопасности. То есть если боевики таких гарантий не предоставят, то миссия не уедет. Достаточно перечислить количество нарушений со стороны боевиков соглашений о перемирии и препятствовании работе миссии ОБСЕ чтобы понять ход событий.

При условии преодоления этих двух этапов решение о мандате миссии должен утвердить Совбез ООН. И принятие этого решения может заблокировать именно Россия, которая имеет право вето. Можно пойти на голосование через Генассамблею. Но возникает вопрос, наберет ли Украина 2/3 голосов членов Генассамблеи ООН?

Самый сложный вопрос-финансирование. По разным оценкам, в год нужно 1 – 1,2 млрд долларов. Все основные расходы берут на себя члены Совбеза. 29% предоставляют США, Россия – лишь 3,5%.

Несколько слов относительно состава миротворческого контингента. В свое время фактически был достигнут компромисс относительно участия военных контингентов стран в миротворческой миссии на Донбассе между США и Россией. Москва настаивала на участии стран, которые связаны с ней. США оставляли за собой право на командование миссией и настаивали на участии не стран НАТО – Швеции, Финляндии, Австрии, но тех, кто аффилированы с США. После заявления украинской стороны о невозможности участия Беларуси, снова встанет вопрос: кто же там будет?

То есть на каждом пункте введения миротворческой миссии ООН нас ждут подводные камни. Голосование, формирование бюджета, контингента, вопросы размещения, логистики. Это фактически тупик.

Даже у американских политиков есть понимание того, что миротворческие миссии никогда не решали конфликты, а лишь замораживали их. "Очень редко развертывание миротворцев делает что - то другое, кроме как закрепляет присутствие этих сил навсегда", - заявил экс-посол США в ООН Джон Болтон.

Введение миротворцев не отвечает потребностям нашего государства. Это игра-попытка восстановить нашу субъектность, но не реальные шаги.

Напомню, представители Украины, России, США, Германии и Франции ведут переговоры о размещении миротворцев на Донбассе с сентября 2017 года. Киев настаивает на том, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в частности на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения.