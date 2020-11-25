Учасники, зокрема, обговорять, яким чином можна здійснювати контроль за дотриманням природоохоронного законодавства в межах анексованої території.

Про це повідомляється на сайті Держекоінспекції, пише Знай.

«Держекоінспекція увійде у склад міжвідомчої робочої групи з моніторингу екологічної ситуації в анексованому Криму.

Спільно з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України і прокуратурою АР Крим та міста Севастополя напрацьовуватимемо практичний план природоохоронного контролю на території півострова, а також обмінюватимемось інформацією та досвідом.

На сьогоднішній день внаслідок тимчасової окупації Криму, перевірка дотримання природоохоронного законодавства там неможлива. Разом з тим, екологічна ситуація на території Кримського півострову впливає і на стан довкілля в сусідній Херсонській області. Саме тому забезпечення екологічного контролю в Криму дуже важливе», - заявив голова ДЕІ Андрій Мальований.

Держекоінспекція має досвід здійснення контролю за дотриманням природоохоронного законодавства кримським підприємством: впродовж 2018-2020 років неподалік ПрАТ «Кримський титан» відбирались проби ґрунту.

«Державна екологічна інспекція вже має досвід перевірки підприємств, які знаходяться на території АР Крим. Так ДЕІ здійснювались дослідження складу ґрунтів у Херсонській області поблизу ПрАТ «Ukrainian Chemical Products» (у минулому – ПрАТ «Кримський титан»). Підприємство знаходиться на території анексованої Автономної Республіки Крим, однак місця видалення промислових відходів розташовані на підконтрольній Україні території – в межах Каланчацького та Чаплинського районів Херсонщини.

Упродовж 2018-2020 років ДЕІ регулярно проводить відбір проб ґрунтів на вміст сульфатів у точках спостереження неподалік підприємства. Останній такий захід проводився з 28 серпня по 4 вересня 2020 року за зверненням першого заступника голови Херсонської ОДА: у пробах ґрунту виявлено вміст сульфатів на рівні від 90,54 мк/кг до 2812,61 мк/кг. На жаль, зараз не можна встановити, чи є ці показники перевищенням, адже національні ГДК (гранично допустимі концентрації) речовин у ґрунтах не прийняті», - пояснив Андрій Мальований.

Він зазначив, що ДЕІ в рамках роботи міжвідомчої групи також використовуватиме аерокосмічні знімки півострову.

«В процесі спільної роботи з Мінекології та АР Крим та міста Севастополя будемо також використовувати інформацію, яку ДЕІ отримує від Державного космічного агентства України в рамках Меморандуму про співпрацю. Оскільки агентство здійснює аерокосмічні знімки півострову, використання яких дозволить оперативно відстежувати зміни у природному середовищі», - додав Андрій Мальований.