Внедрение карантинных ограничений и закрытия КПВВ в Станице Луганской способствовало уменьшению уровня заболеваемости коронавирусом в Луганской области.

Об этом рассказал заместитель директора ГУ «Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины» Владимир Жданов на прессбрифинге в облгосадминистрации.

Он подчеркнул, что приостановление пропуска людей на КПВВ в Станице Луганской дало возможность приостановить распространение COVID-19. Со слов Жданова, около 20 % от общего количества заболевших на Луганщине –это жители оккупированных территорий, которые пересекали условную линию разграничения.

Напомню, штаб ООС издал распоряжение о закрытии КПВВ «Станица Луганская» до 15 ноября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе. Впрочем 10 ноября штаб ООС вынужден был выдать контраверсный приказ об открытии КПВВ, а не 15-го, как было указано в предыдущем приказе.

По состоянию на 10 ноября Украина возобновила работу всех контрольных пунктов на линии разграничения. По оценкам специалистов, каждый КПВВ будет иметь пропускную способность 10-15 тысяч человек.

6 ноября аналитический отдел ОИ «Права Справа» предупредил, что решение об открытии КПВВ может поставить под угрозу эпидемиологическую ситуацию – массовая миграция потенциально зараженных коронавирусом жителей оккупированных территорий, может увеличить количество больных на подконтрольной территории Украины.

Учитывая масштаб пропускной способности КПВВ, эпидемиологическая ситуация может создать мину замедленного действия, которая полностью снесет систему здравоохранения не только Луганской и Донецкой областей, а и всей Украины. Цифры, которые были озвучены на пресбрифинге в облгосадминистрации яркое тому подтверждение.

По моему мнению, на заседаниях ТКГ в Минске, Украина должна акцентировать внимание на ухудшении эпидемиологической ситуации на оккупированных территориях, отсутствии объективной информации о состоянии заболевания в ОРЛО и четко заявить о неспособности проконтролировать поток людей через КПВВ.

Если Киев сейчас согласится на открытие КПВВ исключительно ради политических бонусов, то есть, демонстрируя способность государства выполнять нормандские договоренности, вскоре Украину ждет сценарий введения чрезвычайной ситуации из-за распространения эпидемии.

Не исключено, что именно этого и добивается Кремль – границы ОРДЛО с Россией открыты, автомобильное сообщение не останавливалось. Таким образом Москва провоцирует дестабилизацию ситуации в Украине и подталкивает ее к грани эпидемиологического кризиса.

От последствий COVID-19 в Луганской области умерли 143 человека. Уровень смертности вырос. Сейчас смертность (на 100 тысяч населения) составляет 21,2, летальность (от общего количества заболевших) – 2,5 %.