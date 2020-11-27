Россия не намерена идти на уступки Украине на Донбассе и продолжает настаивать на условиях урегулирования конфликта, которые категорически неприемлемы для Киева. Ситуация зашла в тупик - нужно вынести вопрос выполнения Минских соглашений на обсуждение мирового сообщества, и настаивать на прямых переговорах с РФ. Не исключено, что свои территории удастся вернуть только через 45 лет.

С момента начала переговорного процесса Украина демонстрирует, что может пойти на компромисс, тогда как Россия намерена решить российско-украинский конфликт исключительно в своих интересах. План Москвы заключается в имплементации формулы Штайнмайера, закреплении особого статуса ОРДЛО в Конституции и проведение выборов по сценарию Москвы. Киев категорически против реализации договоренностей на такой основе, поэтому переговоры фактически зашли в тупик.

Я считаю, Украине следует поднять вопрос соблюдения Минских соглашений на международном уровне. Киев не обязан выполнять договоренности, которые заключались в ситуации внешнего принуждения – агрессии России – поэтому, согласно Венской и Женевской конвенций, у украинской стороны нет никаких обязательств по этим документам.

Выводы Совета Безопасности ООН по договоренностям имеют резолютивный характер, необязательный для выполнения. Подобных решений по израильско-палестинскому конфликту было более 40, но Израиль демонстрирует четкую линию в защиту собственных интересов, Украине нужно брать с него пример.

Украине нужно настаивать на переговорах с самой Российской Федерацией, а не с квазиобъединениями типа "ЛНР" и "ДНР", и не делать на седьмом году переговоров большие глаза от удивления, что Россия якобы признала себя участником конфликта. Украине нужно настаивать на исторической перспективе освобождения оккупированных территорий по примеру Германии и Франции. В свое время Франция вернула оккупированные Германией Эльзас и Лотарингию за 45 лет, также фактически за 45 лет произошло объединение Германии после советской оккупации