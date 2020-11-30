Гіркий міраж ілюзій і оман.

Л.Костенко

Сегодня страна стоит перед выбором, от которого зависит все ее будущее на многие десятилетия.

Но как выйти из этого паралича из зоны мертвого штиля? Как выйти из этого дурного времени? Как перейти к новой идеологии, национальной самостоятельности. Как возродить украинскую экономику , науку, восстановить связь времен?

Украинскому народу «слуги» обещали , что придет В.Зеленский и люди увидят другую страну , другую жизнь, увидят, наконец, свет в конце туннеля, свет свободы, достатка, справедливости . Где все это? Почему мы плачем? Почему хотим покинуть страну? А что дальше? Президент В.Зеленский, его «слуги» приняли неконституционное решение продать землю.

Продать Землю. Дом и Земля для народа важнейшая, коренная, бытийственная ценность. Жилище, убежище, область покоя и воли, независимость, неприкосновенность. Дом и Земля – очаг, семья, любовь, продолжение рода, традиция, Родина, нация, история. Понятие сакральное, величественное и спокойное. Символ единого и большого бытия.

Бездомное, безземельное человечество – человечество, потерявшее святыни. И эта власть, президент В.Зеленский лишает украинский народ всего этого. Это вопрос национальной безопасности страны. Кто за это ответит?

Кто знает, сколько нашим людям, доведенных до такого отчаянья, придется страдать, сколько душе скручиваться и сгибаться, чтобы остаться жить в ней, когда уже нет клеточки, которая не страдала бы от такого насилия, цинизма, унижения от этой власти. Где же наша элита, ученые, писатели, патриоты, почему отдали страну на поруки детям, у которых много ребячества, не просто сердечного, а глупого и необразованного, то есть невоспитанного. Это поголовно шутовская мишура . И она нависла над головами своего народа и в любой момент способна придушить и совершить на пустом месте любую глупость, вызвать любой потоп или пожар в стране.

Благоразумные речи, советы мудрых людей, профессионалов в политике, экономике, науке падают в пустоту.

Что президенту до Конституции, народа? Что ждет конституционный суд?

Поймите! Если президент не соблюдает Конституцию, ее просто нет. Но если конституционный суд в угоду власти не выполняет своих обязанностей, он совершает зло и преступление. Там, где нет места мысли, нет места и справедливости и благоразумию.

Як ми у вічі глянемо нащадкам?!

Л.Костенко

Украинский Журналист Павел Ильюша