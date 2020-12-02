Сейчас в Украине идет горячая дискуссия относительно того, как реформировать медицину, как аккумулировать деньги, перераспределять их, где взять дополнительные средства, как минимизировать или даже побороть коррупцию, как в целом изменить ситуацию в системе здравоохранения?

На мой взгляд очевидно, что единственный выход это переход на систему медицинского страхования. Приведу пример более успешных стран чем наша, с точки зрения обновления медицинских фондов и качества предоставляемых медицинских услуг. Они работают или в системе больничных касс, это определенная квазисистема, но в большей степени через систему государственного финансирования или через страховую медицину. Для Украины, по мнению страховых компаний, как малых, так и больших по отношению к пациенту зоны риска в год, где будет достаточно 700 гривен страхового взноса, чтобы покрыть расходы от 25 тыс. гривен собственных выплат. И хоть это не есть полная модель страховой медицины, однако это может быть пилотными проектами которые можно будет запустить через муниципалитеты. Если реформа Супрун привела к сокращению больниц и их функций, то как раз страховая медицина это совсем другая модель чем реформа Супрун, если мы ее не начнем делать в кризисный период заменяя модель по сути оптимизации количества больниц то эта система в недалеком будущем сможет дать дополнительные дивиденды как денежные, так и в плане улучшения показателей здоровья населения в целом.

Страховая медицина это и есть реструктуризация единого социального взноса (ЕСВ)! Если мы введем накопительную систему пенсий и страховую медицину, то необходимо ЕСВ структурировать. Например, почему человек не хочет трудоустроиться официально? Он и его работодатель считают, что это налог в «братскую могилу» и не понятно, куда он идет, нет эффекта, психологически это так выглядит. Если заменить этот налог на целевой взнос, например в других странах это происходит дифференцированно, часть оплачивает государство, часть работодатель, это и будет целевой взнос. В таком случае человек может легально идти в клинику получать спектр услуг, бесплатный страховой медицинский сервис, если это будет внесено дополнительным налогом. Это предполагает в дальнейшем реформу налогового поля и целевые понятные налоги, которые будут психологически стимулировать человека их платить.

Этапы накопительной системы страхования! Обычно, страховая накопительная система имеет несколько уровней, первый это уровень, при котором он предполагает некоторый минимум и он должен быть как социальная выплата. Второе, это государственная накопительная система, которая дает больше минимума и третий этап это уже система негосударственных фондов.

Коррупционная составляющая снизится в разы, так как все финансовые вопросы будут осуществляться через прозрачную систему взаимозачетов, где страховые компании будут выступать в качестве аккумуляторов ресурсов и через банковские структуры. Это сможет минимизировать теневые схемы, где страховые компании смогут также в процессе регулирования финансовых потоков

Например, последний случай о котором я писала, это коррупционная схема по закупке 160 компьютерных томографов по завышенной цене, на 640 миллионов гривен заплатили больше, в результате тендера, компании, которая в разы ниже по качеству предоставляемых услуг.



С чего начать спросите вы, давайте перейдем в плоскость обсуждения в среду медиков всех уровней, менеджеров страховой и финансовой сферы, юристов, чиновников, запустим обсуждение в публичную плоскость. Досконально изучим передовой зарубежный опыт, как говорится - дорогу осилит идущий ...

Екатерина Одарченко