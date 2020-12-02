Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330Ж «Житель», который размещен в 5 км от российской границы в ОРДЛО

Об этом говорится в ежедневном отчете ОБСЕ.

"28 ноября в 23:29 примерно в 4 км к западно-северо-западу от н. п. Ковское (91 км к югу от Донецка), ориентировочно в 5 км от границы с Российской Федерацией, БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил комплекс радиоэлектронной борьбы (Р - 330Ж «Житель»)", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 9 июля 2015 года в эфире телеканала "112 Украина» была обнародована информация аналитического отдела ГИ "Правое дело «по применению боевиками в тестовом режиме автоматизированной станции помех Р-330Ж»Житель".

«Это не первый случай, когда россияне применяют Донбасс как полигон для испытания своих станций радиоэлектронной борьбы. Ранее нами называлась, и это подтвержденная информация СНБО и спикерами АТО, об отмене станции ее аналогичного типа «Красуха», назначение которых - создание проблем с сотовой связью, создание моментов радиоглушения мобильных станций», - говорилось в сообщении.

Станция помех Р-330Ж «Житель» предназначена для решения следующих задач: обнаружения, пеленгирование и радиоглушение мобильных станций систем подвижной спутниковой связи Инмарсат и Иридиум;обнаружение, пеленгирование и радиоглушение базовых станций систем сотовой связи стандарта GSM 1900; радиоглушение навигационной аппаратуры потребителей систем спутниковой связи NAVSTAR (GPS).

20 октября 2016 года европейские дипломаты обратились к делегации РФ с требованием объяснить присутствие Р-330Ж «Житель», которая блокирует связь на подконтрольных сепаратистам территориях восточной Украины согласно наблюдениям СММ.

29 октября 2016 года аналитический отдел ГИ "Правое дело" сообщал, что в Первомайске на территории индустриально-педагогического техникума (ПТУ №31) взорвался б/к. Там, в частности, был размещен комплекс Р-330 «Житель». По информации местных источников, в результате взрыва складов боевиков из боекомплекта комплекс Р-330 «Житель» был уничтожен.

Сейчас территория Первомайского индустриально-педагогического техникума является местом хранения тяжелой бронетехники боевиков, которая должна быть отведена в места постоянной дислокации для мониторинга представителями ОБСЕ. По информации местных источников, это место постоянного базирования российских комплексов РЭБ «Торн» и Р-330 «Житель».

6 июня текущего года ОИ «Права Справа» сообщалось, что на оккупированных территориях Луганской области, зафиксирована передислокация непосредственно к линии разграничения отдельных подразделений ВС РФ и «2-го армейского корпуса ЛНВ». В частности, на щастинском направлении зафиксировано передвижение тяжелой бронетехники и отдельных подразделений боевиков, численностью до роты. Также на веселогорівському направлении зафиксировано накопление БТР-60. Кроме того, зафиксирована работа РЭБ «Житель».

Напомню, на днях СММ ОБСЕ подтвердила информацию «Правое Дело» о наличии у боевиков «ЛНВ» нового типа современного вооружения РФ, а именно: установки дистанционного разминирования УР-07 «Пересортировка».

Фактически Россия превратила Донбасс на испытательный полигон для своего новейшего вооружения и отработанных тактик ведения боя. Россия испытывает в Донбассе свое новейшее оружие и тактику, применяя технику для создания радиоэлектронных помех для связи. Боевики активно используют против ВСУ средства радиотехнической разведки (РТР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Автор Дмитрий Снегирев, историк, сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", специально для Politeka