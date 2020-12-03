На днях руководитель Офиса Президента Андрей Ермак назначил представителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

Представляя Арестовича, Ермак отметил, что в украинском информационном пространстве тиражируется «много фейков, искаженной информации и необоснованных обвинений, на которые нужно своевременно и качественно реагировать».

Среди задач советника по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны – согласование позиций профильных ведомств и наработки «единого голоса».

Остановимся более подробно на роли Арестовича в тиражировании фейков, на которые, как справедливо заметил руководитель Офиса Президента, нужно вовремя и качественно реагировать.

18 июня 2015 года в эфире телеканала «112 Украина» Алексей Арестович заявляет о том, что активная фаза наступления боевиков должна начаться через 4-5 дней.

"Судя по системе мероприятий, которые они проводят, это подготовка к активной фазе наступления, которая должна начаться дня через 4-5. У нас есть круглая дата 22 июня ровно в 4:00 часов. У них же главный системообразующий миф России, а также бывшего СССР, это Великая Отечественная Война. (...) Они прибивают позиции, из которых они будут стрелять. По одной, по две пристрелки идет, по 10, по 20 штук, заодно смотрят, как украинцы реагируют, насколько быстро», - отметил он.

Прогнозируемый по расположению звезд на небе и кофейной гуще в чашке "военного эксперта" наступление боевиков не состоялось.

«Им нужно создать информационное поле для будущих подвигов во время наступления...Штурмовать наши позиции они собирались 22 июня. Но прошли дожди, размякла земля. Тем более наступление связано с форсированием Северского Донца. Поэтому штурм перенесли», - об этом в комментарии Gazeta.ua заявил военный эксперт Алексей Арестович.

Интересная мысль. Боевики, которых 40% - это местные жители, перед началом своего наступления с удивлением узнают, что их «наступление связано с форсированием Северского Донца». Согласитесь, откуда местные главари боевиков Дремов или Плотницкий могли знать, что т. н. «линией разграничения» является река Северский Донец?

Немного поговорим о природных явлениях в виде дождя, которые помешали наступлению боевиков. Мы помним, что со слов Арестовича, «прошли дожди, размякла земля».

Открываю сайт «Sinoptik.ua».

Погода в Луганске на 21 июня 2015 . "Облачная погода продержалась в Луганске до самого вечера. Без осадков. Температура днем: + 26° +28°.»

Погода в Луганске на 22 июня 2015. «Весь день небо в Луганске было ясным, и тучи не омрачили его своим присутствием. Без осадков. Температура днем:+28°- + 29.°»

Весь день небо было ясным, и тучи не затмили его своим присутствием. Омрачили этот день не тучи, а сообщение «военного эксперта» Арестовича, который даже не извинился за свои откровенно фейковые сообщения.

Идем дальше.

интервью «Эспрессо» от 3 июня 2020 года Арестович «авторитетно» заявляет о том, что «если брать чисто военный аспект, который никуда не исчез, то вообще с октября начинается красный период. Красный. Когда даже военная развязка становится очень вероятной.»

С июня по октябрь много воды утекло и произошли определенные изменения не только на фронте, но и в жизни «военного эксперта» Арестовича. «Для общего блага» Арестович пошел на компромисс с нынешней властью, присоединившись к работе украинской делегации в ТКГ. 28 октября он стал советником по информационной политике украинской делегации трехсторонней контактной группы в Минске.

Практические результаты компромисса были обнародованы буквально через несколько дней после назначения на должность представителя украинской делегации. З0 октября в эфире одного из телеканалов Арестович комментируя обострение ситуации на линии фронта заявляет, что разговоры об окончании режима прекращения огня на Донбассе являются преувеличенными. «Мы не можем говорить об окончании»режима тишины". Это будет очень сильно преувеличено. Мы можем говорить, что есть отдельное вооруженное нарушение режима прекращения огня, которое, к сожалению, привело к таким тяжелым последствиям», - отметил он.

Согласитесь «что " отдельное вооруженное нарушение режима прекращения огня» - это не красный период с возможной военной развязкой, о котором еще в июне месяце заявлял этот «эксперт». Это совершенно разные вещи.

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В далеком 2015 году штурм наших позиций со стороны участников НВФ не состоялся из-за «неблагоприятных погодных условий» в голове отдельно взятого Арестовича. Зато в текущем году коллапс в виде «червого периода» не состоялся по другим, далеко не погодным, причинам. Вмешались более могущественные силы и заработали другие механизмы. Времена фронды Арестовича остались в прошлом, в заметках на странице в Фейсбук.

В странные времена живем. Бороться с фейками будет человек, который последние годы, собственно, их и распространяла в информационном пространстве.

Стоит отметить, что в мировой истории были аналогичные случаи.

В 1759 году генерал-лейтенантом французской полиции стал Антуан де Сартин, который начал нанимать на службу в полицию людей с криминальным прошлым. Когда же де Сартина спрашивали, почему он нанимает на службу в полицию уголовников, последний отвечал: «Где я найду порядочных людей, которые согласились бы заниматься подобными делами?»

Справедливости ради отмечу, что его тайная полиция считалась лучшей в Европе. Все правительства Европы консультировались с ним по поводу лучшего способа организации работы полиции в их государствах.

Будет ли Арестович столь же эффективным как де Сартин? Отвечу словами самого генерал-лейтената: «Где я найду порядочных людей, которые согласились бы заниматься подобными делами?»

Д. Снегирев