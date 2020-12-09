Бойтесь «советников» с дарами прибывших. Предадут, «для общего блага».

На днях в интервью журналистке Кристине Бондаренко советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что среди его кумиров из числа мировых государственных деятелей на первом месте находится президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Алиев для меня пример. Один из лучших лидеров. Переродив нацию. Закончили горьким поражением в 1993 году. Совершенно новая нация ... Поддержка Ильхама Алиева на уровне 99%", - заявил он.

Что же касается украинско-турецких отношений то по его мнению, сейчас очень прочный союз между нашими странами. Более того, установлено стратегическое партнерство. Речь идет об установлении совместного украинско-британско-турецкого "зонтика" над Черным морем.

При этом следует обратить внимание на его откровенную антиармянскую риторику. По мнению Арестовича, Армения, как аффилированное к РФ государство пытается бить в эту линию связи Украины и Турции. Об этом он заявил в эфире телеканала «Politeka Online».

Следует обратить внимание, что антиармянские заявления «советника» Арестовича звучат диссонансом на фоне слов экс-командующего сухопутными войсками США в Европе Бен Годжеса о том, что США необходимо укреплять отношения с Арменией, Грузией и Грецией.

Понимая, что речь идет о расширении российской военной компоненты на Кавказе, Соединенные Штаты вынуждены в свою очередь отреагировать созданием так называемого «пояса безопасности», куда будут входить ориентированы на США страны Закавказья, прежде всего Грузия и Армения. Ведь не случайно сегодня Армению начали рассматривать, как ключевого партнера, вспомнив, что Никол Пашинян таки проевропейски настроенный политик.

К слову, на европейском векторе Пашиняна акцентирует свое внимание и президент АР Алиев. При этом Ильхам Алиев, Дмитрий Песков и другие официальные лица Кремля, единодушно назвают режим Пашиняна в Армении ставленниками Джорджа Сороса и активно распространяют мантры про «цветные революции». Так, например, в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Алиев заявил, что «переворот, который не удался в Белоруссии, удался два года назад в Ереване. Сегодня руководитель Армении в лице Пашиняна - это ставленник Сороса ».

Показательна позиция Франции, стратегического партнера Украины, в армянском вопросе. 25 ноября Сенат Франции 305 голосами против одного проголосовал за резолюцию по рекомендации признания независимости Арцаха (Нагорного Карабаха). Кроме того, в тексте документа указано намерение осудить «военную агрессию Азербайджана, осуществляемую при поддержке турецких властей и иностранных наемников», и призвать к немедленному выводу азербайджанских войск с территорий, занятых ими в результате военный действий в период с 27 сентября 2020 года.

МИД Азербайджанской Республики мгновенно отреагировал на резолюцию Сената Франции заявив, что она не имеет юридической силы. И ставит под сомнение нейтралитет Франции как члена Минской группы ОБСЕ. В свою очередь, президент АР Алиев и представители России одновременно заявили о том, что Минская группа ОБСЕ (Россия, США, Франция), которая занимается урегулированием карабахского конфликта, фактически исчерпала свои возможности.

Фактически подобными синхронными заявлениями РФ и Азербайджана торпедируется дипломатическая площадка, на которой ведутся переговоры, в том числе и по урегулированию ситуации на Донбассе. Ставится под сомнение возможность проведения дипломатического урегулирования и вообще возможности стран Запада влиять на ситуацию - прежде всего Франции и сша, как стран-гарантов.

Напомню "советнику" Арестовичу, что Франция - сопредседатель Минской группы ОБСЕ. От позиции Франции во многом зависит и вопрос прекращения войны на Востоке Украины. Не учитывать данный фактор нельзя.

И главное.

Антиармянские заявления Арестовича прозвучали накануне Международного дня памяти жертв преступления геноцида. «Советнику» Арестовичу следовало бы знать, что 9 декабря 1948 года была принята Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него. Цель Дня-должным образом почтить память людей, которые стали жертвой геноцида и недопущения подобных преступлений в будущем.

Рафаэль Лемкин, чья семья стала жертвой Холокоста, предложил термин "Геноцид". А уничтожение армянского населения Османской империи в 1915 году было крупномасштабным преступлением, которое проф. Лемкин имел в виду в качестве реальной основы предложенного им определения и которое содержало состав преступления геноцида.

Эту трагедию армяне называют «Великое злодеяние» ( «Мец Егерн» - арм.). Согласно данным Международной ассоциации исследователей геноцида (IAGS), погибло более миллиона армян.

В 2016 году в Киеве была установлена Хачкар - каменная стела с резным изображением креста - в память всех невинных жертв армянского и украинского народов. 9 декабря в память невинных жертв будет отправлен соборный молебен и состоится возложение цветов.

А азербайджанским кумирам украинского "советника" Арестовича я хотел бы напомнить слова троянца Лаокоона, который убеждал своих сограждан не ввозить в Трою оставленного данайцами огромного деревянного коня. "Данайцев боюсь с дарами прибывших" - сказал тогда Лаокоон.

Бойтесь «советников» с дарами прибывших. Предадут, «для общего блага».

Автор Дмитрий Снегирев, историк, сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", специально для Politeka